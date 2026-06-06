Ето кога ЦСКА започва подготовката си, ще играе срещу два украински отбора

Представителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18:00 часа. Първото занимание на клубната база в Панчарево ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това - в 17:30 часа старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси, съобщиха от клуба в събота, предаде БТА.
На 16 юни (вторник) тимът от София ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на "армейците", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.
Първата проверка за ЦСКА ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще бъде бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн - ФК Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.
ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.
Програма на летните контроли на ЦСКА:
20 юни - Динамо (Киев), Украйна
24 юни - Полесие (Житомир), Украйна
27 юни - Карабах, Азербайджан*
3 юли - Марек (Дупница)
Всички контролни мачове ще бъдат излъчени пряко в платформата SPORTBG. Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах ,ах
Как хем вооюват ,хем място и за спорт имат?
Толкова е страашно ,че са първи във всички спортове ,а и читави.
21:48 06.06.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3
22:25 06.06.2026
3 Ах ,ах
До коментар #2 от "Сатана Z":🤣🤣🤣🤣може и с камо0фла.Евала ти.
22:34 06.06.2026