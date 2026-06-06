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Ето кога ЦСКА започва подготовката си, ще играе срещу два украински отбора

Ето кога ЦСКА започва подготовката си, ще играе срещу два украински отбора

6 Юни, 2026 21:25 575 3

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  • динамо киев

Първата проверка за ЦСКА ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев

Ето кога ЦСКА започва подготовката си, ще играе срещу два украински отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18:00 часа. Първото занимание на клубната база в Панчарево ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това - в 17:30 часа старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси, съобщиха от клуба в събота, предаде БТА.

На 16 юни (вторник) тимът от София ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на "армейците", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка за ЦСКА ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще бъде бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн - ФК Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.

Програма на летните контроли на ЦСКА:
20 юни - Динамо (Киев), Украйна
24 юни - Полесие (Житомир), Украйна
27 юни - Карабах, Азербайджан*
3 юли - Марек (Дупница)

Всички контролни мачове ще бъдат излъчени пряко в платформата SPORTBG. Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ах ,ах

    4 1 Отговор
    Какви украиск отбора? Тези не бяха ли във воойна?
    Как хем вооюват ,хем място и за спорт имат?
    Толкова е страашно ,че са първи във всички спортове ,а и читави.

    21:48 06.06.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    С каски и бронежилетки ли ще играят ?

    Коментиран от #3

    22:25 06.06.2026

  • 3 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    🤣🤣🤣🤣може и с камо0фла.Евала ти.

    22:34 06.06.2026

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