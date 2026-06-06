Ето кога ЦСКА започва подготовката си, ще играе срещу два украински отбора

Представителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18:00 часа. Първото занимание на клубната база в Панчарево ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това - в 17:30 часа старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси, съобщиха от клуба в събота, предаде БТА.

На 16 юни (вторник) тимът от София ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на "армейците", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка за ЦСКА ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще бъде бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн - ФК Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.

Програма на летните контроли на ЦСКА:

20 юни - Динамо (Киев), Украйна

24 юни - Полесие (Житомир), Украйна

27 юни - Карабах, Азербайджан*

3 юли - Марек (Дупница)

Всички контролни мачове ще бъдат излъчени пряко в платформата SPORTBG. Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.