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Волейболистките на България загубиха от Бразилия

Волейболистките на България загубиха от Бразилия

6 Юни, 2026 19:16 584 1

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В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция

Волейболистките на България загубиха от Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) срещу домакина Бразилия в третия си мач в първия турнир от Лигата на нациите по волейбол за жени, предаде БТА.

Воденият от треньора Марчело Абонданца състав поведе с 10:6 в първия гейм, но допусна обрат до 15:17. Последваха равностойни разигравания, но бразилките успяха да вземат аванс от 22:20. Крайното 25:23 даде сериозно превъзходство за "селесао" и във втората част домакините контролираха събитията в решителните моменти на полето.

България водеше с 13:10, но след това отново позволиха обрат и Бразилия взе аванс от 2:0 след 25:17.

Третият гейм премина изцяло при превъзходство в полза на бразилския тим, който 10:3 и 20:8 в своя полза. Краят на двубоя дойде при 25:13, а българските националки отстъпваха най-сериозно в атака и при началния удар.

Най-резултатна в полза на България беше Александра Миланова с 9 точки. С по 7 се отличиха Борислава Съйкова и Микаела Стоянова. За домакините с 14 пункта се отличи Тайнара. Българките са на 13-то място в класирането до момента с победа и две поражения. В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция.


Бразилия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    От Бразилия не е срамно!!

    19:46 06.06.2026

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