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Белгия разгроми друг участник на Световното първенство дни преди старта му

Белгия разгроми друг участник на Световното първенство дни преди старта му

6 Юни, 2026 19:23 624 0

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Приятелският мач е част от подготовката на двата отбора за Мондиал 2026

Белгия разгроми друг участник на Световното първенство дни преди старта му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия победи с 5:0 у дома Тунис в приятелски мач, който е част от подготовката на двата отбора за Мондиал 2026, предаде БТА.

"Червените дяволи" са в серия от 13 поредни двубоя без загуба, като победите в тези срещи са 9. Леандро Тросар откри резултата в 28-ата минута след асистенция на Жереми Докю.

След почивката домакините реализираха още четири гола във вратата на африканците на мача в Брюксел. Шарл де Кетеларе и Кевин де Бройне се разписаха до 65-ата минута и покачиха резултата на 3:0.

В 62-ата минута Исмаел Гарби остави гостите в намален състав заради втори жълт и съответно червен картон. Доди Лукебакио и Никола Раскан също бяха точни в последните пет минути от редовното време и оформиха крайното 5:0.

Нападателят Ромелу Лукаку игра 25 минути в състава на домакините, влизайки като резерва. Двата отбора няма да играят повече контроли преди началото на Световното първенство в Северна Америка. Белгия е в група с Египет, Иран и Нова Зеландия.

Тунис ще се изправи срещу Швеция, Япония и Нидерландия в груповата фаза.


Белгия
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