Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Душан Керкез иска крилото на "червените" Мохамед Брахими в Атромитос

Душан Керкез иска крилото на "червените" Мохамед Брахими в Атромитос

25 Март, 2026 13:42 395 2

Душан Керкез иска крилото на "червените" Мохамед Брахими в Атромитос - 1
Снимка: YouTube
Бившият треньор на ЦСКА Душан Керкез проявява сериозен интерес към крилото на "червените" Мохамед Брахими, съобщава "Мач Телеграф".

Двамата се познават отлично от съвместната си работа в Ботев (Пловдив) и на "Армията", а сега специалистът, който води Атромитос, следи ситуацията около французина от алжирски произход.

Договорът на Брахими с ЦСКА изтича през лятото и към момента няма яснота дали ще бъде подновен, което прави играча апетитна цел за чужди клубове.

Любопитното е, че през есента крилото бе извън сметките на Христо Янев и дори попадна в "черния списък", но след силна зимна подготовка си извоюва титулярно място.

Въпреки това той не започна в последния мач срещу Добруджа, което допълнително засилва съмненията около бъдещето му на "Българска армия".

Керкез следи и още един футболист от Първа лига - левия бек на Ботев (Пловдив) Константинос Балоянис, чийто договор също изтича през лятото и почти сигурно няма да бъде подновен.

Атромитос в момента се намира в долната половина на таблицата в Гърция и ще се бори да избегне участие в плейофите за оцеляване до края на сезона.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще прибегне до юноши, за да осигури нормален тренировъчен процес и да попълни групата за контролната среща с Оборище (Панагюрище) в петък.

Причината е сериозното отсъствие на цели осем национали от първия тим, което значително ограничава опциите пред наставника, пише "Тема Спорт".

В същото време дублиращият отбор на "червените", воден от Валентин Илиев, също има натоварена програма с мачове срещу Дунав (Русе) и Етър, а третият тим гостува на Ботев (Ихтиман).

Сред повиканите в националните отбори са Теодор Иванов и Иван Турицов (България), Петко Панайотов (България U21), Фьодор Лапухов и Макс Ебонг (Беларус), Йоанис Питас (Кипър), Лумбард Делова (Косово) и Исак Соле (ЦАР).

След победата над Добруджа Христо Янев призна, че ще работи с ограничен състав, което отваря вратата за младите таланти от школата да се изявят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Керкенез!!! Чеп за зеле не става от тоя ръб! В топ 3 на най неудачните треньори в историята на армейците!

    Коментиран от #2

    13:49 25.03.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Това не са армейци, а ТИРЕЙЦИ с този треньор Ботев бяха стигнали до 2 място!

    14:01 25.03.2026

