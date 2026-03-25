Душан Керкез иска крилото на "червените" Мохамед Брахими в Атромитос

Бившият треньор на ЦСКА Душан Керкез проявява сериозен интерес към крилото на "червените" Мохамед Брахими, съобщава "Мач Телеграф".



Двамата се познават отлично от съвместната си работа в Ботев (Пловдив) и на "Армията", а сега специалистът, който води Атромитос, следи ситуацията около французина от алжирски произход.



Договорът на Брахими с ЦСКА изтича през лятото и към момента няма яснота дали ще бъде подновен, което прави играча апетитна цел за чужди клубове.



Любопитното е, че през есента крилото бе извън сметките на Христо Янев и дори попадна в "черния списък", но след силна зимна подготовка си извоюва титулярно място.



Въпреки това той не започна в последния мач срещу Добруджа, което допълнително засилва съмненията около бъдещето му на "Българска армия".



Керкез следи и още един футболист от Първа лига - левия бек на Ботев (Пловдив) Константинос Балоянис, чийто договор също изтича през лятото и почти сигурно няма да бъде подновен.



Атромитос в момента се намира в долната половина на таблицата в Гърция и ще се бори да избегне участие в плейофите за оцеляване до края на сезона.



Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще прибегне до юноши, за да осигури нормален тренировъчен процес и да попълни групата за контролната среща с Оборище (Панагюрище) в петък.

Причината е сериозното отсъствие на цели осем национали от първия тим, което значително ограничава опциите пред наставника, пише "Тема Спорт".



В същото време дублиращият отбор на "червените", воден от Валентин Илиев, също има натоварена програма с мачове срещу Дунав (Русе) и Етър, а третият тим гостува на Ботев (Ихтиман).



Сред повиканите в националните отбори са Теодор Иванов и Иван Турицов (България), Петко Панайотов (България U21), Фьодор Лапухов и Макс Ебонг (Беларус), Йоанис Питас (Кипър), Лумбард Делова (Косово) и Исак Соле (ЦАР).



След победата над Добруджа Христо Янев призна, че ще работи с ограничен състав, което отваря вратата за младите таланти от школата да се изявят.