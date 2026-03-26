Атлетико Мадрид с амбициозен план за задържане на Хулиан Алварес – нов договор и рекордна заплата на хоризонта

26 Март, 2026 19:43 993 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид предприема решителни стъпки, за да осигури бъдещето на своята звезда в атака – Хулиан Алварес. Според авторитетното издание Marca, ръководството на „дюшекчиите“ вече работи усилено по изготвянето на нов, значително по-изгоден контракт за аржентинския национал, с цел да пресече всякакви спекулации за евентуален трансфер към Барселона.

В последните дни се заговори, че каталунският гранд проявява сериозен интерес към Алварес, което е накарало Атлетико да реагира светкавично. Клубът е готов да предложи на нападателя значително увеличение на възнаграждението, като по този начин той може да се изравни по заплата с настоящия най-скъп играч на тима – словенския страж Ян Облак, който прибира около 20 милиона евро годишно.

Очаква се новото споразумение да удължи престоя на 26-годишния Алварес с още една или две години, а годишната му заплата да надхвърли 10 милиона евро. Това би затвърдило позицията му като един от най-ценните футболисти в състава на Диего Симеоне.

През настоящата кампания Хулиан Алварес демонстрира впечатляваща форма – в 44 срещи във всички турнири той е реализирал 17 попадения и е асистирал за още 9 гола, превръщайки се в ключова фигура за атаката на мадридчани.

Настоящият договор на аржентинския нападател с Атлетико Мадрид е валиден до лятото на 2030 година, но клубът не желае да рискува и иска да гарантира дългосрочното му присъствие на „Уанда Метрополитано“.

Всичко това показва ясно – „червено-белите“ са готови на всичко, за да задържат своя голмайстор и да продължат да градят бъдещите си успехи около него. **Ключови думи:** Атлетико Мадрид, Хулиан Алварес, нов договор, трансфер, Барселона, заплата, Ян Облак, футбол, Ла Лига, аржентински нападател


