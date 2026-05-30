Новини
България »
Всички градове »
Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“

Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“

30 Май, 2026 08:48 526 19

  • илияна йотова-
  • откриване-
  • форум-
  • кариери-
  • българия на пет океана

Събитието ще се проведе от в „Интер Експо Център” в София и ще събере представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които ще представят възможности за кариерно развитие в България.

Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата „Bulgaria wants you” („България те иска“), съобщиха от прессекретариата на президентската институция, предават от БТА.

Събитието ще се проведе от 11:00 часа в „Интер Експо Център” в София и ще събере представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които ще представят възможности за кариерно развитие в България.

БТА припомня, че това е второ издание на форума. Миналата година събитието привлече над 4500 посетители и близо 80 водещи компании от различни сектори. Двете специално изградени сцени и обширната експо зона превърнаха пространството от близо 4000 кв. м в естествен център за диалог за бъдещето на България. Тази пролет форумът ще се завърне с още по-силна програма и впечатляващ списък от гост лектори и панелисти, посочиха от екипа на „България те иска“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    7 0 Отговор
    Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България ще е разположена на шест океана“.

    08:50 30.05.2026

  • 2 Йоцата

    6 0 Отговор
    и бившия си падат по морета и океани

    08:51 30.05.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Тази е откачила !!! Можеше да открие форум и - България, на 55 океана!!! Нищо, че няма толкова в цял свят, важното е да покаже, че България е малка и комплексирана държава!!! Много гениално... С толкова акъл - толкова!!!

    08:53 30.05.2026

  • 4 Кого иска България

    7 0 Отговор
    Кого иска България ? Мигранти или българи? Лесно се граби, трудно се създава.

    08:54 30.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фют

    1 1 Отговор
    Много добре. Искат да се размърдам, но ми трябва вайб. Да пуснат някоя песничка на английски с текст "They want me to move, but I move by busses. So give me a lot of money, leave me to dance and its none of your busses".

    08:55 30.05.2026

  • 7 Шаран БГ

    2 1 Отговор
    Дано уточни на дъното на кой точно, ще да сме .......

    08:55 30.05.2026

  • 8 Изcpaeл на пет царства

    4 1 Отговор
    Побъркаха се тия политици. Мислех, че сме се изкачили на най-високият връх на пpocтотията, но се оказа, че някои са тръгнали към пет океана едновременно. Пак ме изненадаха.

    08:55 30.05.2026

  • 9 Йотова

    4 1 Отговор
    Нещо за дрончето в Галац ще измънкаш ли?
    С твоите дарби ще рапънеш България на всички океани!

    08:55 30.05.2026

  • 10 България

    4 0 Отговор
    е единствено на адресите на петте партийни централи.

    08:55 30.05.2026

  • 11 Бели роби

    2 0 Отговор
    Кой финансира форума? От вносителите на "работници" и мигранти?

    08:57 30.05.2026

  • 12 Перо

    2 0 Отговор
    А какво общо има Йотова с този форум? В Интер ЕКСПО Център календара е запълнен целогодишно! Използва се президентската институция за лична, предизборна употреба!

    08:57 30.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Това за ПЕТТЕ ОКЕАНА има ли нещо общо с ПЕТТЕ КЬОШЕТА ❗

    08:58 30.05.2026

  • 14 лют пипер

    1 0 Отговор
    Ако Бългерията беше на 5-6-7 океана,то българите и българките нямаше да бягат в чужбина.

    08:59 30.05.2026

  • 15 Някои хора !

    3 0 Отговор
    Не се Чуват Какво Приказват !

    09:00 30.05.2026

  • 16 Само

    3 0 Отговор
    тотално излишни разходи и разходки , а държавата пред фалит !

    09:02 30.05.2026

  • 17 Докато Си Подливме Вода !

    1 0 Отговор
    Няма Да Стане !

    09:02 30.05.2026

  • 18 радеффф

    0 0 Отговор
    избрахте ли ме мамини гугутки,да!сега щеви правя на шебеци,колкото си искам!

    09:03 30.05.2026

  • 19 в кратце

    0 0 Отговор
    „България те иска,ако си на шестия океан."

    09:23 30.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол