Английски гранд се готви да направи сериозна оферта за Тонали

Сандро Тонали може да напусне Нюкасъл през юни. Според информации от Англия, италианецът е начело на списъка с желани трансфери на Манчестър Юнайтед за средната линия, изпреварвайки Елиът Андерсън от Нотингам Форест и Адам Уортън от Кристъл Палас.

“Червените дяволи” са решени да внесат сериозна оферта за халфа, който е в редиците на „свраките” от 2023 година.

Евентуалното отпадане на Нюкасъл от европейските турнири следващия сезон би улеснило значително трансфера.

Завръщане в Италия изглежда почти изключено, въпреки че Тонали е привлякъл интереса и на Арсенал и Манчестър Сити.​​​​​​​​​​​​​​​​