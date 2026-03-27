Английски гранд се готви да направи сериозна оферта за Тонали

27 Март, 2026 07:30 946 0

  • сандро тонали-
  • нюкасъл-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • трансфер

Италианският полузащитник е цел номер едно на „червените дяволи” за лятото

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сандро Тонали може да напусне Нюкасъл през юни. Според информации от Англия, италианецът е начело на списъка с желани трансфери на Манчестър Юнайтед за средната линия, изпреварвайки Елиът Андерсън от Нотингам Форест и Адам Уортън от Кристъл Палас.

“Червените дяволи” са решени да внесат сериозна оферта за халфа, който е в редиците на „свраките” от 2023 година.
Евентуалното отпадане на Нюкасъл от европейските турнири следващия сезон би улеснило значително трансфера.

Завръщане в Италия изглежда почти изключено, въпреки че Тонали е привлякъл интереса и на Арсенал и Манчестър Сити.​​​​​​​​​​​​​​​​


