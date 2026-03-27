Филип Кръстев: Да съм капитан означава много за мен

27 Март, 2026 16:30 899 12

Играчът говори след първия мач на турнира в Индонезия

БТА

Преминалият тази зима в турския Гьозтепе (Измир) Филип Кръстев сложи капитанската лента на "лъвовете“ при разгромната победа с 10:2 над Соломоновите острови, като за първи път в 29-те си срещи досега изведе тима.

България се класира за финала на турнира,,FIFA Series 2026" в Индонезия и с неговите два гола днес, с които общо попаденията му с националната фланелка стават четири.

„Да съм капитан означава много за мен. Винаги съм казвал, че националният отбор е най-хубавата емоция. А да бъдеш капитан, дори и в такъв мач, е голяма чест. Щастлив съм, че имах тази възможност“, заяви Кръстев след двубоя.

Той обърна внимание и на условията, при които се е провела срещата, като не пропусна да отбележи и заслугата на съперника.

"Искам да поздравя съперника Соломоновите острови – момчетата дадоха всичко от себе си. Видя се, че част от тях до скоро не са били професионалисти, но се представиха достойно. Получи се хубав мач, въпреки тежките условия. Наистина беше много горещо и влажно – това оказва влияние, дори и да не се вижда по телевизията“, продължи полузащитникът.

Въпреки убедителния резултат, халфът призна, че отборът има какво да подобрява. „Резултатът не ни заблуждава и имаше слабости, разбира се. Трябва да изчистим много грешки – както с топката, така и без нея - и в атака, и в защита. Не трябва да допускаме такива моменти, независимо от съперника. Но имаме време да работим и да се подобряваме“, допълни той.

Кръстев вече насочи поглед и към следващото предизвикателство в турнира. България вече е на финала, а тази вечер ще разбере с кого ще спори - дали с домакините от Индонезия или със скромния карибски състав Сейнт Китс и Невис: „Сега очакваме по-сериозен мач срещу Индонезия", прогнозира Филип Кръстев. "Те имат качествени футболисти и ще трябва да бъдем много по-динамични. Трябва да изглеждаме по-добре във всички аспекти – тактически, физически и технически. Надявам се да покажем по-високо ниво".

„Всеки ден, в който излизаш на терена, е победа. Нищо не е сигурно в живота. Затова трябва да даваш всичко от себе си и да се наслаждаваш – особено когато играеш за България“, завърши техничният полузащитник.


  • 1 Разбирач

    6 2 Отговор
    Евала! Великан! Гол и асистенция. Солиден претендент за златната топка

    16:37 27.03.2026

  • 2 математика на съдбата

    0 2 Отговор
    Преди малко Индонезия спечели с 4:0. Така на финала тя ще получи прилив на сили, а нашите известно отпускане. Въпросът е на коефициент на възстановяване. Ако нашият е 70% (значи техният е 142%), то резултатът ще е 7:6 за нас (може би след дузпи). Ако нашият е 60% (значи техният 167%), тогава 7:6 е за тях. Изглежда сложно, но логично.

    17:38 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Са по

    3 1 Отговор
    Много добър тоя.Като нищо ще бият и пингвините на южния полюс с12:2

    19:13 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дорг

    2 0 Отговор
    Има съвпадение на имена в двата отбора.Вратаря на Соломонови острови и номер 14 от България

    Коментиран от #10

    19:43 27.03.2026

  • 10 Хахаххааха

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дорг":

    ФилипМанго в кой отбор е😅🤣😂🤣

    19:54 27.03.2026

  • 11 не ги ли е срам

    2 1 Отговор
    да им вкарат два гола рибари . Не е за коментар.

    20:07 27.03.2026

  • 12 умен и образован

    0 1 Отговор
    поздравления за победата !

    07:41 28.03.2026

