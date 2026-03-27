Меси още не е решил дали ще играе на Световното през лятото

27 Март, 2026 17:00 819 2

Това съобщи селекционерът на Аржентина Лионел Скалони

БТА

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони все още не е сигурен дали Лионел Меси ще играе на Световното първенство в Северна Америка през лятото.

На Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, „Албиселесте“ ще защитава титлата си от преди четири години в Катар, а осемкратният носител на „Златната топка“, който е и водещ реализатор в историята на тима със 115 гола, ще бъде ключов за състава на Скалони.

„Това е въпрос към него (Меси). Доколкото знам, вие вече знаете какво е моето мнение. Ще направя всичко възможно, за да бъде там. Вярвам, че за доброто на футбола, той трябва да играе. Не решавам аз. Зависи от него, неговата нагласа и физическо състояние“, заяви наставникът на Аржентина, цитиран от ESPN.

„Трудно е, защото не само аржентинците искат да го видят, всички искат да го видят. Аз искам да бъде там, но той ще реши. Той е заслужил правото си да вземе това решение на спокойствие. Ние не бързаме. Знаем, че каквото и да избере, ще бъде най-добро за отбора и за самия него. Надяваме се да бъде там“, добави Скалони.

Аржентинският специалист потвърди, че Лионел Меси ще играе в приятелските двубои срещу Мавритания (27 март) и Замбия (31 март), които ще се проведат на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Меси ще играе и в двата мача, но ще видим дали ще е от първата минута. Имаме още две срещи на собствена земя, а за всеки аржентинец това е прекрасна възможност да го види на терена и да се наслади на него“, завърши Скалони.

Аржентина започва защитата си на Световните финали на 16 юни срещу Алжир, а останалите два отбора в група J са Австрия и Йордания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Лъжец!!! Елементарен маркетинг!! Стига да е все така здрав , те са действащи шампиони, той си играе в клубния футбол, не е в нафталина! Няма причина на планетата да не опита да защити световната купа! Обаче нали трябва да се пише за него, агента му е казал да отлага решението!

    17:09 27.03.2026

  • 2 Гъдьо Гъдев

    2 1 Отговор
    Няма да има световно...

    17:41 27.03.2026

