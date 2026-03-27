Лора Христова спечели в Банско

Лора Христова е първата победителка на Държавно първенство по биатлон в Банско.

Надпреварата започна в петък. Зимна обстановка посрещна участниците, които се състезават при отрицателни температури, снеговалеж, мъгла, вятър и 20 см нова снежна покривка.

В местността Бъндеришка поляна атмосферните условия наложиха индивидуалните дисциплини да се състоят в съкратен вариант - 15 км за мъже, 12.5 км за жени и младежи и 10 км за девойки старша възраст U19.

При жените челната тройка бе за националните състезателки и участнички на олимпийските игри миналия месец в Милано Кортина. Лора Христова грабна златото, като изпревари с над 3 минути Мария Здравкова, бронзът бе за Валентина Димитрова - и трите биатлонистки са представителки на НСА.

Милена Тодорова не участва в надпреварата. При девойките младша възраст триумфира Райа Аджамова от СК Аякс, пред Десислава Минчева от Сапарева баня, трета се класира Никол Кленовска от Банско 2019. По-късно днес са надпреварите при мъжете и младежите.

Утре националното първенство по биатлон продължава под връх Тодорка със стартовете в спринтовите дисциплини, а в неделя ще завърши с преследванията.