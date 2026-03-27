Лора Христова спечели в Банско

27 Март, 2026 17:30 1 155 1

Тя стана първата победителка на Държавното първенство

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лора Христова е първата победителка на Държавно първенство по биатлон в Банско.

Надпреварата започна в петък. Зимна обстановка посрещна участниците, които се състезават при отрицателни температури, снеговалеж, мъгла, вятър и 20 см нова снежна покривка.

В местността Бъндеришка поляна атмосферните условия наложиха индивидуалните дисциплини да се състоят в съкратен вариант - 15 км за мъже, 12.5 км за жени и младежи и 10 км за девойки старша възраст U19.

При жените челната тройка бе за националните състезателки и участнички на олимпийските игри миналия месец в Милано Кортина. Лора Христова грабна златото, като изпревари с над 3 минути Мария Здравкова, бронзът бе за Валентина Димитрова - и трите биатлонистки са представителки на НСА.

Милена Тодорова не участва в надпреварата. При девойките младша възраст триумфира Райа Аджамова от СК Аякс, пред Десислава Минчева от Сапарева баня, трета се класира Никол Кленовска от Банско 2019. По-късно днес са надпреварите при мъжете и младежите.

Утре националното първенство по биатлон продължава под връх Тодорка със стартовете в спринтовите дисциплини, а в неделя ще завърши с преследванията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давай давай

    3 0 Отговор
    Браво,радвам се за нея

    17:32 27.03.2026

