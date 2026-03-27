Христо Янев след контролата с Оборище: Младите влязоха с настроение и самочувствие

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволството си след убедителната победа с 6:0 над Оборище (Панагюрище) в контролна среща.
Наставникът определи мача като полезен за отбора и подчерта сериозното отношение на футболистите.
"Беше една добра тренировка за нас. Отборът подходи много сериозно, а най-хубавото е, че видяхме някои от младите момчета", заяви Янев след двубоя в Панчарево.
Той изрази радост и от факта, че тимът е преминал през тежкия тренировъчен цикъл без контузии.
"Важно е, че завършваме този период без травми. Седмицата беше натоварена, но младите показаха, че са бъдещето на ЦСКА и това ни дава увереност", допълни специалистът.
Янев обърна специално внимание на младите играчи, които получиха шанс за изява.
"Те имат качества и днес го показаха. Влязоха с настроение и самочувствие, внесоха свежест и показаха желание да бъдат част от първия отбор. Трябва да се възползват от всяка възможност", каза още той.
Треньорът не пропусна да похвали и героя в мача Леандро Годой, който се отчете с четири попадения.
"Той работи много и се старае да развива играта си. Фактът, че вкара четири гола, му дава допълнително самочувствие. За нас е важно да имаме нападатели, които бележат, а той е точно такъв", завърши Янев.
