Христо Янев след контролата с Оборище: Младите влязоха с настроение и самочувствие

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволството си след убедителната победа с 6:0 над Оборище (Панагюрище) в контролна среща.

Наставникът определи мача като полезен за отбора и подчерта сериозното отношение на футболистите.

"Беше една добра тренировка за нас. Отборът подходи много сериозно, а най-хубавото е, че видяхме някои от младите момчета", заяви Янев след двубоя в Панчарево.

Той изрази радост и от факта, че тимът е преминал през тежкия тренировъчен цикъл без контузии.

"Важно е, че завършваме този период без травми. Седмицата беше натоварена, но младите показаха, че са бъдещето на ЦСКА и това ни дава увереност", допълни специалистът.

Янев обърна специално внимание на младите играчи, които получиха шанс за изява.

"Те имат качества и днес го показаха. Влязоха с настроение и самочувствие, внесоха свежест и показаха желание да бъдат част от първия отбор. Трябва да се възползват от всяка възможност", каза още той.

Треньорът не пропусна да похвали и героя в мача Леандро Годой, който се отчете с четири попадения.

"Той работи много и се старае да развива играта си. Фактът, че вкара четири гола, му дава допълнително самочувствие. За нас е важно да имаме нападатели, които бележат, а той е точно такъв", завърши Янев.