Пет титли за борците ни във втория ден от турнира "Дан Колов - Никола Петров"

28 Март, 2026 08:41

За втора поредна година шампион при 86-килограмовите стана американецът Захид Валенсия

Кадър: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пет титли спечелиха борците на България във втория ден на 63-тото издание на турнира „Дан Колов – Никола Петров“, който се провежда в зала „Колодрума“ в Пловдив, предава БТА.

В класическия стил шампион стана Стоян Кубатов (77) пети на световното през 2023-а, който на финала победи Олег Халилов (Украйна) с 8:0. Преди това той записа две победи – над Христо Валентинов (5:1) и над Януш Башар (Турция) – 4:3. Първи е и Кирил Милов (97) след успех с туш над Владлен Козлюк (Украйна). По-рано двукратният европейски шампион победи двама български борци - Николай Лазаридис с 8:0 и Калоян Иванов (2:0). В същата категория бронз взе Калоян Иванов.

Олимпийският шампион Семен Новиков спечели бронз при 87-килограмовите, след като се наложи за отличието над Игор Ярошевич (Украйна) с 4:0. Новиков загуби на полуфиналите с 3:7 от Ярослав Филчаков, също от Украйна. Победител в категорията стана единственият руснак на турнира Александър Крикуха, който се състезава под флага на Световната федерация по борба.

При жените Биляна Дудова триумфира в категория до 62 кг след като се наложи с 5:1 над Амели Дур (Франция). До финала тя записа две победи – над Десислава Иванова (10:0) и Илона Прокоплевнюк (Украйна) – 5:2.

Юлияна Янева (68) отпадна от участие в последния момент заради лека травма.

В свободния стил също двама български представители станаха шампиони – Шамил Мамедов (65) след успех в решителната схватка над европейския вицешампион Хамзат Арсенберзуев (Франция) – 6:0. Натурализираният дагестанец преодоля преди това Николай Стефанов (10:0) и Микяй Наим (10:0), а по-късно и турчина Ахмед Думан с 14:2.

При 74-килограмовите триумфира Михаил Георгиев, който тушира на финала Омер Кайер (Турция). Българинът също записа две победи преди това – над алжиреца Абделрахман Бенанса и украинеца Игор Никифорюк – 3:1.

За втора поредна година шампион при 86-килограмовите стана американецът Захид Валенсия, който през миналия сезон бе обявен и за най-добър чужденец в свободния стил на турнира, а след това стана №1 в света и на панамериканското първенство. Сега Валенсия записа 4 победи – над Симон Марчъл (Австрия) с туш, Умар Мавлаев (Швейцария) – 11:0, Осман Гочен (Турция) и туш срещу Олександър Мамрош (Украйна).

Днес надпреварата завършва с последните категории: 97 и 125 кг в свободния стил, 60-67 кг в класическия стил и 50-53 кг при жените.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    2 3 Отговор
    борец през 90те бе нарицателно за мутра
    сега е ред на плувците и скачачите

    Коментиран от #2

    09:17 28.03.2026

  • 2 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    дремему на Гриша Ганчев, че неговите наемници вървят все надолу, украинският дезертьор вече е трети

    11:35 28.03.2026

