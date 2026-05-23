Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов с остър коментар към кмета на Пловдив за съдбата на "Колежа"

Илиян Филипов с остър коментар към кмета на Пловдив за съдбата на "Колежа"

23 Май, 2026 15:18 988 3

  • илиян филипов-
  • костадин димитров-
  • ботев пловдив-
  • колежа-
  • стадион христо ботев-
  • общински съвет-
  • пловдив-
  • спорт-
  • история-
  • обществен интерес

Финансовият двигател на Ботев Пловдив отправи критика към Костадин Димитров по повод предстоящото заседание на Общинския съвет

Илиян Филипов с остър коментар към кмета на Пловдив за съдбата на "Колежа" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илиян Филипов – основният спонсор на футболен клуб Ботев Пловдив – публикува остро изказване в социалните мрежи, насочено директно към кмета на града Костадин Димитров. Повод за реакцията стана дългоочакваното решение относно стадион "Христо Ботев", по-известен като "Колежа", което ще бъде обсъдено на сесията на Общинския съвет на 28 май.

Ето какво написа Филипов:

"Да припомним малко история на кмета Костадин Димитров. Може би е отсъствал точно от този час. Малко хора днес знаят, че Ботев не е бил просто футболен клуб. Ботев е бил една от най-силните, най-организираните и финансово стабилни спортни организации в България още преди 1944 година.

СК „Ботевъ“ не е чакал държавата или общината да му построят дом. Клубът сам е изграждал своята инфраструктура, със средства на ботевисти, дарители и членове на общността. Още през 1934 година клубът получава нотариален акт за собственост върху земята. И не говорим само за терена на стадион „Христо Ботев“.

Исторически Ботев е разполагал и с други спортни терени и имоти в Пловдив, включително терени в района на днешния стадион „Спартак“, както и други спортни площи, изграждани и използвани от клуба през годините. Това е бил клуб със: собствена база, собствена инфраструктура, изградени трибуни, огради, клубни помещения, тренировъчни терени и сериозна организационна структура.

По онова време Ботев е бил сред най-силните финансово спортни дружества в страната. Клубът е имал стабилна членска маса, дарители, приходи и реална способност сам да инвестира в развитието си. След 9 септември 1944 година обаче започва познатият процес: комунистическата власт национализира спортните имоти в цялата страна. Точно тогава Ботев губи реалната собственост върху своите терени и бази.

Клубът не ги е подарил. Не ги е продал. Те са били отнети. Стадиони, игрища и спортни бази преминават към държавата, БСФС и различни административни структури, а след промените през 1989 година голяма част от тези имоти остават актувани като общинска собственост.

Затова днес е повече от цинично хора, които никога не са изградили нищо за Ботев, да се държат като единствени господари на стадиона и да правят опити да отнемат: търговските площи, музея, фен магазина, скайбоксовете, ВИП зоните и механизмите, чрез които клубът може да оцелява.

Истината е една:

Ботев е имал своя дом много преди днешните политици изобщо да съществуват в обществения живот. И ако някой днес иска да говори за собственост и морално право върху стадиона, първо трябва да познава историятa".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалността

    8 0 Отговор
    В този град какви изпечени факир мошенници са
    без аналог в цяла Евро България

    15:32 23.05.2026

  • 2 Хаха

    9 0 Отговор
    Много му се иска на далавераджията да се разпорежда с хиляди квадратни метри общински терени и магазини и да печели от тях. Историята щял да припомня на кмета.... Ами да му припомним най-близката история. Държавата и общината наляха десетки милиони за да построят всичко това. Откъде накъде някакъв самозванец ще се прави на собственик на общинските имоти? Ама той бил спонсор на Ботев?! Добре, спонсорирай, но не като грабиш от общинските приходи

    15:47 23.05.2026

  • 3 Стига,бе

    5 0 Отговор
    На двата пловдивски отбора,Борисов построи стадионите с пари от бюджета.За да гласуват за ГЕРБ.Не могат да си платят дори наема на общината .А иначе "благодетелите" им Крушарски и Филипов са много п р о с т и .

    17:06 23.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове