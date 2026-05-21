Илиян Филипов разпали страстите след драмата на финала за Купата

21 Май, 2026 12:10 1 014 8

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболните емоции в Пловдив отново кипят, след като финалът за Купата на България се превърна в истинска драма за феновете на Локомотив. Вчера „черно-белите“ се изправиха срещу ЦСКА в битка, която завърши с равенство 1:1 след 120 минути игра, но при изпълнението на дузпи „армейците“ триумфираха с 4:3.

Герой на вечерта стана не кой да е, а Джеймс Ето’о – полузащитникът от Камерун, който до неотдавна носеше жълто-черния екип на Ботев Пловдив. Ето’о не само асистира за попадението на Леандро Годой през първата част, но и хладнокръвно реализира решаващата дузпа, която донесе 22-рата Купа на България във витрината на ЦСКА.

След последния съдийски сигнал, собственикът на Ботев Илиян Филипов не пропусна да „посоли“ раната на градския съперник. В социалните мрежи той публикува снимка на Ето’о с екипа на Ботев, придружена от многозначителното послание: „Благодарим ти, Джеймс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 123

    7 3 Отговор
    Изключително зряло изказване - за съжаление, това е нивото на "назначените" бизнесмени, с такива нищо хубаво не ни чака.

    ............важно е на Вуте да му е зле.

    12:16 21.05.2026

  • 2 Луд

    8 3 Отговор
    От Ботев съм, но този е абсолютно просто парче!

    12:17 21.05.2026

  • 3 Космонавт

    4 3 Отговор
    На Пинко трябва да му връчат Златен скункс, че разби готов отбор за 2 - ро място.

    12:19 21.05.2026

  • 4 това заслужават

    4 5 Отговор
    всеки се гаври с Локо. Браво на Филипов

    12:24 21.05.2026

  • 5 парк

    4 4 Отговор
    Защитава си клуба човека, не е като Крушарски да казва че локомотив си е негов и ще прави каквото си иска!!!!

    12:25 21.05.2026

  • 6 хихихихи

    3 2 Отговор
    МОЖЕ - ПРАВИ ГО. Буферите големи напъни преди мача имаха.

    12:27 21.05.2026

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор
    Този е срам за отбор като Ботев! Пожелавам им да си намерят подходящ собственик съответстващ на такъв клуб.

    12:27 21.05.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    6 1 Отговор
    Всъщност героят на ЦСКА беше вратаря който спаси две чисти положения в продълженията и спаси 2 дузпи.

    12:33 21.05.2026

