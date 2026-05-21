Илиян Филипов разпали страстите след драмата на финала за Купата

Футболните емоции в Пловдив отново кипят, след като финалът за Купата на България се превърна в истинска драма за феновете на Локомотив. Вчера „черно-белите“ се изправиха срещу ЦСКА в битка, която завърши с равенство 1:1 след 120 минути игра, но при изпълнението на дузпи „армейците“ триумфираха с 4:3.

Герой на вечерта стана не кой да е, а Джеймс Ето’о – полузащитникът от Камерун, който до неотдавна носеше жълто-черния екип на Ботев Пловдив. Ето’о не само асистира за попадението на Леандро Годой през първата част, но и хладнокръвно реализира решаващата дузпа, която донесе 22-рата Купа на България във витрината на ЦСКА.

След последния съдийски сигнал, собственикът на Ботев Илиян Филипов не пропусна да „посоли“ раната на градския съперник. В социалните мрежи той публикува снимка на Ето’о с екипа на Ботев, придружена от многозначителното послание: „Благодарим ти, Джеймс“.