Англия и Уругвай направиха равенство в Лондон

Бен Уайт (№12) отбеляза първия си гол за националния отбор на Англия, но по-късно допусна нарушение, довело до дузпа за Уругвай, и беше освиркан от част от публиката. Защитникът се завърна в състава след четиригодишно отсъствие и игра при равенството 1:1 в контролна среща в Лондон, съобщава БТА.

28-годишният бранител не беше играл за Англия по лични причини, но получи нова повиквателна от селекционера Томас Тухел. Уайт се появи като резерва в 69-ата минута и въпреки негативната реакция от трибуните, откри резултата в 81-ата минута. В самия край на мача обаче негово нарушение доведе до дузпа, реализирана от Федерико Валверде в добавеното време за крайното 1:1.

В друга контрола Германия победи Швейцария с 4:3 в Базел след късен гол на Флориан Вирц, който се разписа два пъти. Дан Ндойе даде аванс на домакините, Йонатан Та изравни, а Вирц асистира и за попадението на Серж Гнабри. След нов гол за швейцарците чрез Бреел Емболо и изравняване от Жоел Монтейро, Вирц донесе успеха на германците в 85-ата минута.

Тийнейджърът Ленарт Карл направи дебют за Германия, която прекъсна серия от четири мача без победа срещу Швейцария и записа първи успех над този съперник от 2008 година.

Испания спечели убедително с 3:0 срещу Сърбия във Виляреал. Микел Оярсабал отбеляза два гола през първото полувреме, а Виктор Муньос добави трето попадение след почивката. Родри започна като титуляр за първи път от 2024 година, а Сърбия рядко затрудни домакините.

В Амстердам Нидерландия надделя над Норвегия с 2:1. Гостите поведоха чрез Андреас Шелдеруп, но Върджил ван Дайк изравни, а Тиджани Райндерс донесе победата на „лалетата“ с гол през второто полувреме.