Нагелсман потвърди кой ще е първи вратар на Германия за Световното първенство

Юлиан Нагелсман официално потвърди, че 35-годишният Оливер Бауман ще е основният вратар на Германия на предстоящото Световно първенство. Капитанът на Хофенхайм изигра всички шест квалификационни мача на „бундесмашината”, като запази вратата си непоколебима в четири от тях. За сравнение, само испанецът Унай Симон от същата квалификационна група имаше повече сухи мрежи.

Изборът на Бауман идва след поредица от обстоятелства. Мануел Нойер се оттегли от националния отбор след Евро 2024, с което сложи край на участието си в четири последователни световни първенства и 124 мача за страната си.

Очакваният му наследник Марк-Андре тер Щеген пропусна голяма част от сезон 2024/25 заради контузия и загуби мястото си в Барселона след привличането на Жоан Гарсия.

В приятелската среща срещу Гана в понеделник ще вземе участие Александър Нюбел. „Това не е прослушване за вратарската позиция, а награда за дългосрочно добро представяне”, обясни Нагелсман. Лоша новина дойде за Феликс Нмеча от Борусия Дортмунд, чието участие на Мондиала е под сериозен въпрос заради контузия в коляното. „Ще е горчива загуба, ако не може да играе”, признa селекционерът.​​​​​​​​​​​​​​​​