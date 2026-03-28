Атанас Фурнаджиев остава президент на биатлона

Атанас Фурнаджиев беше преизбран за председател на Българската федерация по биатлон по време на редовното отчетно-изборно събрание в Банско. Той получи пълна подкрепа, след като всичките 16 присъстващи клуба гласуваха за него, а други кандидатури не бяха издигнати.

По време на събранието изминалият четиригодишен период беше отчетен като един от най-успешните в историята на българския биатлон. Сред акцентите са бронзовият олимпийски медал на Лора Христова от Милано-Кортина, първата световна титла при младежите, спечелена от Георги Джоргов в Армер 2026, както и силните изяви на Милена Тодорова, която достигна до два подиума в стартове от Световната купа.

Федерацията отбеляза и финансова стабилизация, както и засилено присъствие на международно ниво чрез участието на Екатерина Дафовска в Изпълнителния комитет на Международния съюз по биатлон (IBU).

Делегатите приеха отчетите по основните приоритети – спортни резултати, финансова стабилност, развитие на клубовете, инфраструктурата и кадрите, както и финансовия отчет, одита и проектобюджета за 2026 година.

Беше избран и нов Управителен съвет в състав: Атанас Фурнаджиев, Венцислав Александров, Владимир Илиев, Ирина Никулчина, Милуш Иванчев, Радка Попова, Христо Милтенов, Павлина Филипова и Георги Радковски.

Фурнаджиев, който пое поста през юни 2022 година, благодари за оказаното доверие и заяви, че ще продължи работата по развитието на българския биатлон и надграждането на постигнатите успехи.

Решено беше отчетите на националните отбори за изминалия сезон да бъдат разгледани в началото на април.