Атанас Фурнаджиев остава президент на биатлона

28 Март, 2026 20:37 1 197 2

Владимир Илиев е сред членовете в новия Управителен съвет на федерацията

Снимка: БФ по биатлон
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атанас Фурнаджиев беше преизбран за председател на Българската федерация по биатлон по време на редовното отчетно-изборно събрание в Банско. Той получи пълна подкрепа, след като всичките 16 присъстващи клуба гласуваха за него, а други кандидатури не бяха издигнати.

По време на събранието изминалият четиригодишен период беше отчетен като един от най-успешните в историята на българския биатлон. Сред акцентите са бронзовият олимпийски медал на Лора Христова от Милано-Кортина, първата световна титла при младежите, спечелена от Георги Джоргов в Армер 2026, както и силните изяви на Милена Тодорова, която достигна до два подиума в стартове от Световната купа.

Федерацията отбеляза и финансова стабилизация, както и засилено присъствие на международно ниво чрез участието на Екатерина Дафовска в Изпълнителния комитет на Международния съюз по биатлон (IBU).

Делегатите приеха отчетите по основните приоритети – спортни резултати, финансова стабилност, развитие на клубовете, инфраструктурата и кадрите, както и финансовия отчет, одита и проектобюджета за 2026 година.

Беше избран и нов Управителен съвет в състав: Атанас Фурнаджиев, Венцислав Александров, Владимир Илиев, Ирина Никулчина, Милуш Иванчев, Радка Попова, Христо Милтенов, Павлина Филипова и Георги Радковски.

Фурнаджиев, който пое поста през юни 2022 година, благодари за оказаното доверие и заяви, че ще продължи работата по развитието на българския биатлон и надграждането на постигнатите успехи.

Решено беше отчетите на националните отбори за изминалия сезон да бъдат разгледани в началото на април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биефисе

    2 0 Отговор
    Не се наяде тоя.Оправи футбола,сега и биатлона.

    Коментиран от #2

    00:02 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

