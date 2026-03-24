Александра Фейгин излиза на леда в Прага утре в 14.20 часа

Александра Фейгин излиза на леда в Прага утре в 14.20 часа

24 Март, 2026 22:23 354 2

  • фигурно пързаляне-
  • световно първенство-
  • александра фейгин

Тя е с 12-и стартов номер в кратката програма на световното първенство по фигурно пързаляне

Александра Фейгин излиза на леда в Прага утре в 14.20 часа
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александра Фейгин ще бъде с 12-и стартов номер в утрешната кратка програма при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

Тя ще излезе на леда в 14:20 часа българско време в сряда, а надпреварата започва в 12:30 часа.

В Прага Фейгин ще играе нова кратка програма, като решението за смяната дойде след олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

Общо 173 фигуристи от 39 държави са заявени за участие на Световното първенство за мъже и жени в "O2 arena" в Прага. За отличията ще спорят 39 мъже, 33 дами, 21 спортни и 31 танцови двойки.

Чешката столица е домакин на Световното първенство по фигурно пързаляне за трети път след 1993 и 1962 година.


Чехия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    А аз излизам от вкъщи, за работа, в 6:50 утре

    22:26 24.03.2026

  • 2 Успех

    1 0 Отговор
    на нашето момиче!

    22:40 24.03.2026

