Александра Фейгин излиза на леда в Прага утре в 14.20 часа

Александра Фейгин ще бъде с 12-и стартов номер в утрешната кратка програма при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.
Тя ще излезе на леда в 14:20 часа българско време в сряда, а надпреварата започва в 12:30 часа.
В Прага Фейгин ще играе нова кратка програма, като решението за смяната дойде след олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.
Общо 173 фигуристи от 39 държави са заявени за участие на Световното първенство за мъже и жени в "O2 arena" в Прага. За отличията ще спорят 39 мъже, 33 дами, 21 спортни и 31 танцови двойки.
Чешката столица е домакин на Световното първенство по фигурно пързаляне за трети път след 1993 и 1962 година.
24 Март, 2026 22:23
