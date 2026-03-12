Гатузо оставя Марко Верати извън плановете си за решаващите баражи на Италия за Мондиал 2026

Италия се готви за ключовите плейофи, които ще определят дали четирикратните световни шампиони ще се класират за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. В навечерието на тези съдбоносни сблъсъци, националният селекционер Дженаро Гатузо изглежда е взел категорично решение – Марко Верати няма да получи повиквателна за „скуадра адзура“.

Ветеранът Верати, който не е обличал националната фланелка от 2023 година, изпадна в немилост след трансфера си в катарския Ал-Араби, а по-късно и в Ал-Духаил. От средата на януари полузащитникът не е записвал игрови минути заради травма, което според италианските спортни медии е основната причина Гатузо да не го включи в разширения състав за предстоящите битки.

На 26 март Италия ще приеме Северна Ирландия в Бергамо, а при успех ще се изправи срещу победителя от двойката Уелс – Босна и Херцеговина на 31 март. В тези решаващи мачове Гатузо ще заложи на свежи сили в средата на терена – Николо Барела от Интер, Сандро Тонали от Нюкасъл и Мануел Локатели от Ювентус са фаворитите за титулярни места.