Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гатузо оставя Марко Верати извън плановете си за решаващите баражи на Италия за Мондиал 2026

Гатузо оставя Марко Верати извън плановете си за решаващите баражи на Италия за Мондиал 2026

12 Март, 2026 17:49 479 0

  • италия-
  • плейофи-
  • световни шампиони-
  • световното първенство по футбол -
  • сащ-
  • канада -
  • мексико-
  • дженаро гатузо-
  • марко верати

Очевидно е, че липсата на игрова практика и физическата форма са наклонили везните в полза на по-младите и активни халфове

Гатузо оставя Марко Верати извън плановете си за решаващите баражи на Италия за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия се готви за ключовите плейофи, които ще определят дали четирикратните световни шампиони ще се класират за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. В навечерието на тези съдбоносни сблъсъци, националният селекционер Дженаро Гатузо изглежда е взел категорично решение – Марко Верати няма да получи повиквателна за „скуадра адзура“.

Ветеранът Верати, който не е обличал националната фланелка от 2023 година, изпадна в немилост след трансфера си в катарския Ал-Араби, а по-късно и в Ал-Духаил. От средата на януари полузащитникът не е записвал игрови минути заради травма, което според италианските спортни медии е основната причина Гатузо да не го включи в разширения състав за предстоящите битки.

На 26 март Италия ще приеме Северна Ирландия в Бергамо, а при успех ще се изправи срещу победителя от двойката Уелс – Босна и Херцеговина на 31 март. В тези решаващи мачове Гатузо ще заложи на свежи сили в средата на терена – Николо Барела от Интер, Сандро Тонали от Нюкасъл и Мануел Локатели от Ювентус са фаворитите за титулярни места.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове