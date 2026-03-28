Иля Малинин взе трета световна титла

Американецът Иля Малинин отново се утвърди на върха в мъжкото фигурно пързаляне, след като спечели третата си световна титла и остави зад гърба си разочарованието от осмото място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщава БТА. Малинин пристигна на шампионата в Прага с амбиция за реванш и я оправда, след като получи 218.11 точки за волната си програма. Той изпълни пет от планираните седем четворни скока, а останалите два бяха тройни – аксел и флип, което му донесе общ сбор от 329.40 точки.

Сребърното отличие спечели японецът Юма Кагияма, който направи впечатляващ скок от шесто място след кратката програма до второ с 306.67 точки, благодарение на изчистено и елегантно изпълнение по музика от „Турандот“ на Пучини.

Бронзовият медал остана за друг представител на Япония – Шун Сато, който събра 288.54 точки.

Въпреки успеха си, Малинин не успя да подобри собствения си световен рекорд от 238.24 точки във волната програма, поставен на финала на Гран при през декември, когато изпълни седем четворни скока, включително уникалния четворен аксел. В Прага той отново не успя да реализира този елемент, който му създаде проблеми и на Олимпиадата, но стабилното изпълнение на останалите скокове се оказа достатъчно за титлата.