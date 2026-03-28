Иля Малинин взе трета световна титла

Американецът Иля Малинин отново се утвърди на върха в мъжкото фигурно пързаляне, след като спечели третата си световна титла и остави зад гърба си разочарованието от осмото място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщава БТА. Малинин пристигна на шампионата в Прага с амбиция за реванш и я оправда, след като получи 218.11 точки за волната си програма. Той изпълни пет от планираните седем четворни скока, а останалите два бяха тройни – аксел и флип, което му донесе общ сбор от 329.40 точки.
Сребърното отличие спечели японецът Юма Кагияма, който направи впечатляващ скок от шесто място след кратката програма до второ с 306.67 точки, благодарение на изчистено и елегантно изпълнение по музика от „Турандот“ на Пучини.
Бронзовият медал остана за друг представител на Япония – Шун Сато, който събра 288.54 точки.
Въпреки успеха си, Малинин не успя да подобри собствения си световен рекорд от 238.24 точки във волната програма, поставен на финала на Гран при през декември, когато изпълни седем четворни скока, включително уникалния четворен аксел. В Прага той отново не успя да реализира този елемент, който му създаде проблеми и на Олимпиадата, но стабилното изпълнение на останалите скокове се оказа достатъчно за титлата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #7
18:56 28.03.2026
3 Да знаеш
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Не е таа бе, сельо, тоя е.
Коментиран от #4
18:57 28.03.2026
4 Пустиня(к)
До коментар #3 от "Да знаеш":Убаво. И он става, те смера у гражданчето.
Коментиран от #5, #9, #11
18:59 28.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния американец
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Илья Малинин
Коментиран от #12
19:12 28.03.2026
8 Голям смях...
19:20 28.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този Май !
Е Чистокръвен !
Американец !
Коментиран от #14
19:46 28.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Какво Означава Това ?
До коментар #7 от "Последния американец":Че скоро !
Вашингтон !
Ще стане !
Москва -2 ?
19:48 28.03.2026
13 Хахахаха
20:04 28.03.2026
14 Хахахаха
До коментар #10 от "Този Май !":Ами те повечето се състезават за други държави. Незнам що, всички в прогнилия запад. Никой не ще в рая!
Коментиран от #16
20:06 28.03.2026
15 Гост
Сена на световното по фигурно пързаляне: Американецът Иля Малинин е.......................?
20:08 28.03.2026
16 Даскалов
До коментар #14 от "Хахахаха":Всеки човек има "стомах"(метафора) има и "сърце"(душа)
И във всеки един от нас,върви тази борба между тях двете.
Аз го разбрах в САЩ където бях 25 години.
Още преди да навърша 10 години работа, моят стомах се напълни и прогледнах.
Така че за всекиго е различно.
20:19 28.03.2026
17 Тов. Членин
22:00 28.03.2026
18 До всички по-долу
. Така че той е американец по рождение и се състезава за Щатите.
10:48 29.03.2026