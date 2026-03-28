Иля Малинин взе трета световна титла

28 Март, 2026 18:50 1 495 18

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американецът Иля Малинин отново се утвърди на върха в мъжкото фигурно пързаляне, след като спечели третата си световна титла и остави зад гърба си разочарованието от осмото място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщава БТА. Малинин пристигна на шампионата в Прага с амбиция за реванш и я оправда, след като получи 218.11 точки за волната си програма. Той изпълни пет от планираните седем четворни скока, а останалите два бяха тройни – аксел и флип, което му донесе общ сбор от 329.40 точки.

Сребърното отличие спечели японецът Юма Кагияма, който направи впечатляващ скок от шесто място след кратката програма до второ с 306.67 точки, благодарение на изчистено и елегантно изпълнение по музика от „Турандот“ на Пучини.

Бронзовият медал остана за друг представител на Япония – Шун Сато, който събра 288.54 точки.

Въпреки успеха си, Малинин не успя да подобри собствения си световен рекорд от 238.24 точки във волната програма, поставен на финала на Гран при през декември, когато изпълни седем четворни скока, включително уникалния четворен аксел. В Прага той отново не успя да реализира този елемент, който му създаде проблеми и на Олимпиадата, но стабилното изпълнение на останалите скокове се оказа достатъчно за титлата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    И този са го купили, щом е станал хАмериканец...

    Коментиран от #7

    18:56 28.03.2026

  • 3 Да знаеш

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Не е таа бе, сельо, тоя е.

    Коментиран от #4

    18:57 28.03.2026

  • 4 Пустиня(к)

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаеш":

    Убаво. И он става, те смера у гражданчето.

    Коментиран от #5, #9, #11

    18:59 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния американец

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Илья Малинин

    Коментиран от #12

    19:12 28.03.2026

  • 8 Голям смях...

    19 1 Отговор
    Американецът Иля Малинин..... хахахахха

    19:20 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този Май !

    9 1 Отговор
    Този Май !

    Е Чистокръвен !

    Американец !

    Коментиран от #14

    19:46 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Какво Означава Това ?

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния американец":

    Че скоро !

    Вашингтон !

    Ще стане !

    Москва -2 ?

    19:48 28.03.2026

  • 13 Хахахаха

    2 3 Отговор
    И този се мъчи в прогнилия запад.

    20:04 28.03.2026

  • 14 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Този Май !":

    Ами те повечето се състезават за други държави. Незнам що, всички в прогнилия запад. Никой не ще в рая!

    Коментиран от #16

    20:06 28.03.2026

  • 15 Гост

    8 0 Отговор
    Едно време в кафенето: Турското кафе е виетнамско!
    Сена на световното по фигурно пързаляне: Американецът Иля Малинин е.......................?

    20:08 28.03.2026

  • 16 Даскалов

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Всеки човек има "стомах"(метафора) има и "сърце"(душа)
    И във всеки един от нас,върви тази борба между тях двете.
    Аз го разбрах в САЩ където бях 25 години.
    Още преди да навърша 10 години работа, моят стомах се напълни и прогледнах.
    Така че за всекиго е различно.

    20:19 28.03.2026

  • 17 Тов. Членин

    1 2 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ... Иля Малинин - американец ... 🤭

    22:00 28.03.2026

  • 18 До всички по-долу

    0 0 Отговор
    Родителите на Малинин са от Узбекистан, също фигуристи , и по-късно имигрират в Щатите, където се ражда Иля Малинин -във Феърфакс, Вирджиния.
    . Така че той е американец по рождение и се състезава за Щатите.

    10:48 29.03.2026

