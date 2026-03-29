Ули Хьонес се надява, че Хари Кейн ще удължи договора си

29 Март, 2026 14:05 649 0

Той е пример за младите футболисти, казва почетният президент

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес изрази надежда, че Хари Кейн ще продължи договора си с германския клуб и ще остане в Бундеслигата и след 2027 година, съобщава БТА. „Това би било мечта. Фактът, че той не е използвал клаузата си за освобождаване, означава, че ще остане тук поне до лятото на 2027-а“, заяви Хьонес пред списание Kicker.

Той допълни, че по всичко личи, че нападателят и семейството му се чувстват отлично в Германия, но предупреди, че винаги съществува възможност за сериозни оферти от чужбина: „Никога не знаеш кога някой саудитски клуб може да се появи с огромни финансови предложения.“

Откакто премина от Тотнъм Хотспър през 2023 г., Хари Кейн има впечатляваща статистика – 133 гола в 136 мача за Байерн Мюнхен. През настоящия сезон в Бундеслигата той вече е реализирал 33 попадения в 27 срещи.

„Той е изключителен професионалист, който се грижи отлично за физическата си форма. Според мен може да играе на най-високо ниво още три до четири години“, смята Ули Хьонес.

„Кейн е пример за младите футболисти – играч, на когото всички се възхищават. Можем да сме горди, че го имаме в нашия състав“, добави легендата на клуба.


Подобни новини


