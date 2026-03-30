Шеф в Байерн: Кейн струва 250 милиона, Исак не е на неговото ниво

Ули Хьонес, почетен президент на Байерн Мюнхен, заяви категорично, че клубът е платил твърде малко за Хари Кейн в сравнение с британския рекорд, изплатен от Ливърпул за Александър Исак. „Беше малко рисковано да похарчим 100 милиона евро за него през 2023-та, но той играе невероятно за нас. Ако погледнем съотношението цена-качество, бих казал, че струва 150 милиона. А след като виждаме, че Исак на Ливърпул е струвал 150 милиона, то Хари струва 250 милиона”, заяви Хьонес пред “Kicker”.

Кейн пристигна в Байерн от Тотнъм през август 2023 година за около 100 милиона евро и оттогава не е спрял да вкарва. В 136 мача за баварците е набил 133 гола, от които 51 само този сезон, включително на Световното клубно първенство миналото лято. Освен това е на път да подобри рекорда на Роберт Левандовски за най-много голове в един сезон (41) от Бундеслигата, като вече има 31 попадения в 26 мача при средно един гол на всеки 67 минути.

Исак направи обратното пътуване, преминавайки от Нюкасъл в Ливърпул за около 125 милиона британски лири, което е британски рекорд. Дебютният му сезон при „червените” обаче бе помрачен от контузии. Шведът отбеляза едва три гола в 16 мача, преди да се наложи да премине през операция на фибулата през декември.​​​​​​​​​​​​​​​​