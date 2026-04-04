Ботев Враца с нова победа в НБЛ – Спартак Плевен отстъпи в оспорван двубой

4 Април, 2026 22:56 1 108 0

Врачани продължават да летят високо в шампионата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Баскетболният тим на Ботев Враца продължава да впечатлява с отличното си представяне в Националната баскетболна лига, след като надделя над Спартак Плевен с резултат 85:76 в среща от 29-ия кръг. Мачът се проведе в модерната зала „Арена Ботевград“.

Георги Герганов бе истинският двигател на врачанския състав, като завърши с внушителните 20 точки, 6 борби и 6 асистенции за 34 минути на паркета.

От страна на гостите най-резултатен бе Кейвън Скот, който също реализира 20 точки, грабна 6 борби и добави една асистенция за 31 минути игра.

С този успех Ботев Враца се изкачи на четвърта позиция във временното класиране, като вече има 15 победи и 11 загуби, което им носи актив от 41 точки. Спартак Плевен, от своя страна, остава на шесто място с 14 успеха, 12 поражения и 40 точки.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
