Агентът на Везенков атакува треньора на Сакраменто

7 Април, 2026 06:45 1 497 3

Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нещата за Александър Везенков не са се получили в Сакраменто Кингс, защото той не е имал никаква подкрепа от старши треньора Майк Браун. Това е и било причината българинът да реши да напусне Националната баскетболна асоциация и да се завърне в Евролигата. Това каза неговият агент Никос Лоцос в интервю за Юрохупс.

"Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук", заяви Лоцос.

"Всички в Сакраменто го искаха, те изпращаха множество пъти скаути, които да го гледат, но не и старши треньорът Майк Браун. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун", добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от тима на Денвър Нъгетс, че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 година, но това така и не е станало. Вметсто това "златните буци" се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.

Друга любопитна подробност, която Лоцос разкри за 30-годишния български баскетболист, е била предложението на Панатинайкос да стане част от тима след завръщането си от НБА през лятото на 2024 година.

"Има един играч, който искам от теб и това е Везенков". Този есемес е получил Лоцос от собственика на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.

Желанието на Везенков обаче да остане верен на Олимпиакос - отбора, с който през 2023 година стана МВП на Евролигата, се е оказало решаващо за това да откаже офертата на вечния съперник в Гърция.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    Лошо няма. Отиде, видя, разбра че не е за него. Поне няма да съжалява че не е опитал.

    07:33 07.04.2026

  • 2 Индиана пейсърс

    Сакраменто далеч не са от водещите отбори в НБА, освен това Евролигата стана доста интересна напоследък.

    07:43 07.04.2026

  • 3 Перничанин

    Те така не се получиха и с националния отбор, айде жив и здрав. И за разбирачите Уемби, Дончич, Йокич, нали не са звезди и те играят за страните си!

    09:37 07.04.2026

