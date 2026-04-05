Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Баскетбол »
Остин Рийвс аут до края на редовния сезон – Лейкърс пред ново изпитание

5 Април, 2026 15:20 696 1

  • лос анджелис лейкърс -
  • остин рийвс -
  • редовния сезон-
  • травма-
  • лука дончич-
  • нба-
  • баскетбол

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лос Анджелис Лейкърс се изправят пред сериозно предизвикателство, след като Остин Рийвс ще бъде извън игра до края на редовния сезон заради мускулна травма от втора степен.

Новината бе потвърдена официално от клуба, като заедно с него в лазарета остава и звездата Лука Дончич. Двамата баскетболисти получиха неприятните си контузии по време на сблъсъка с Оклахома Сити Тъндър, което допълнително усложнява амбициите на „езерняците“ за сигурно класиране в плейофите. Въпреки че и Рийвс, и Дончич се върнаха на паркета след първоначалните болки, последвалите медицински прегледи не донесоха добри новини.

Лука Дончич, който разтегна лявото си подколянно сухожилие, ще отсъства поне две седмици, докато Остин Рийвс премина ядрено-магнитен резонанс, който потвърди сериозността на неговата травма. Очакванията са и двамата да пропуснат минимум пет срещи, а възстановяването им може да отнеме дори повече от месец.

Загубата на Рийвс е особено осезаема за Лейкърс, тъй като гардът се утвърди като един от основните реализатори на тима през настоящата кампания. В 51 изиграни мача този сезон, той записва впечатляващи средни показатели – 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби, редом до имената на ЛеБрон Джеймс и Дончич.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скапан

    0 1 Отговор
    карък... Айде Брони да си ходи и да вземат още един топмиграч + надежденн6нимдогодина да видим Лукамшампион!

    17:02 05.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове