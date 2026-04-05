Остин Рийвс аут до края на редовния сезон – Лейкърс пред ново изпитание

Лос Анджелис Лейкърс се изправят пред сериозно предизвикателство, след като Остин Рийвс ще бъде извън игра до края на редовния сезон заради мускулна травма от втора степен.

Новината бе потвърдена официално от клуба, като заедно с него в лазарета остава и звездата Лука Дончич. Двамата баскетболисти получиха неприятните си контузии по време на сблъсъка с Оклахома Сити Тъндър, което допълнително усложнява амбициите на „езерняците“ за сигурно класиране в плейофите. Въпреки че и Рийвс, и Дончич се върнаха на паркета след първоначалните болки, последвалите медицински прегледи не донесоха добри новини.

Лука Дончич, който разтегна лявото си подколянно сухожилие, ще отсъства поне две седмици, докато Остин Рийвс премина ядрено-магнитен резонанс, който потвърди сериозността на неговата травма. Очакванията са и двамата да пропуснат минимум пет срещи, а възстановяването им може да отнеме дори повече от месец.

Загубата на Рийвс е особено осезаема за Лейкърс, тъй като гардът се утвърди като един от основните реализатори на тима през настоящата кампания. В 51 изиграни мача този сезон, той записва впечатляващи средни показатели – 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби, редом до имената на ЛеБрон Джеймс и Дончич.