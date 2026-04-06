Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Бруклин Нетс - Вашингтон Уизърдс 121:115
Милуоки Бъкс - Мемфис Гризлис 131:115
Бостън Селтикс - Торонто Раптърс 115:101
Чикаго Булс - Финикс Сънс 110:120
Ню Орлиънс Пеликанс - Орландо Меджик 108:112
Кливланд Кавалиърс - Индиана Пейсърс 117:108
Минесота Тимбъруувс - Шарлът Хорнетс 108:122
Оклахома Сити Тъндър - Юта Джаз 146:111
Далас Маверикс - Лос Анджелис Лейкърс 134:128
Сакраменто Кингс - Лос Анджелис Клипърс 109:138
Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс 116:117
