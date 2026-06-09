Доналд Тръмп заспа в залата, докато гледа любимия си Ню Йорк Никс (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отиде да подкрепи любимия си Ню Йорк Никс в залата срещу Сан Антонио Спърс. "Шпорите" победиха и намалиха изоставането си в серията с 1:2.

Присъствието на Тръмп доведе до засилени мерки за сигурност, които затрудни влизането в залата на феновете, но обърка и плановете на самите баскетболисти. Нещо, което гардът на Спърс Де'Аарън Фокс определи като „неудобно“.

Самият Тръмп обаче шокиращо, предвид заряда на мача, заспа на трибуните, като това бе уловено от камерите. Предстои да видим дали президентът на САЩ ще отиде да гледа и мач номер 4 от серията.

Trump has fallen asleep at the NBA Finals pic.twitter.com/j9AOnzDDxe — FactPost (@factpostnews) June 9, 2026