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Доналд Тръмп заспа в залата, докато гледа любимия си Ню Йорк Никс (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заспа в залата, докато гледа любимия си Ню Йорк Никс (ВИДЕО)

9 Юни, 2026 10:30 1 083 10

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  • баскетбол-
  • нба

Присъствието на Тръмп доведе до засилени мерки за сигурност, които затрудни влизането в залата на феновете, но обърка и плановете на самите баскетболисти

Доналд Тръмп заспа в залата, докато гледа любимия си Ню Йорк Никс (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отиде да подкрепи любимия си Ню Йорк Никс в залата срещу Сан Антонио Спърс. "Шпорите" победиха и намалиха изоставането си в серията с 1:2.

Присъствието на Тръмп доведе до засилени мерки за сигурност, които затрудни влизането в залата на феновете, но обърка и плановете на самите баскетболисти. Нещо, което гардът на Спърс Де'Аарън Фокс определи като „неудобно“.

Самият Тръмп обаче шокиращо, предвид заряда на мача, заспа на трибуните, като това бе уловено от камерите. Предстои да видим дали президентът на САЩ ще отиде да гледа и мач номер 4 от серията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе ,

    8 0 Отговор
    Откога ви казвам , че бай Дончо го хапи кучито , ама вие не вярвахте ...

    10:35 09.06.2026

  • 2 НЯМА ПРОБЛЕМ

    8 1 Отговор
    ЩЕ МУ СМЕНЯТ ПАМПЕРСА И Е ГОТОВ

    Коментиран от #3

    10:39 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ах ,ах

    5 0 Отговор
    😅а говереха за бай Дън

    11:05 09.06.2026

  • 5 Възраждане

    4 0 Отговор
    Нормално, все пак е над 80 годишен. С единя крак е в гроба, дет са вика. Но шефът никога не спи, той си почива

    11:19 09.06.2026

  • 6 Дони

    7 0 Отговор
    Сънувах Биби

    11:20 09.06.2026

  • 7 Герге ,

    1 0 Отговор
    Штисайряфостатъ ..

    11:20 09.06.2026

  • 8 Стоенчо

    1 1 Отговор
    Шефът не спи, той си почива!

    11:21 09.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Явно е трябвало да дойде Тръмп за да се разиграе Ню Йорк.

    11:46 09.06.2026

  • 10 кравария

    2 0 Отговор
    изтече в канала! Новият Брежненка и БайДън, хахаха

    11:57 09.06.2026

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