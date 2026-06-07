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Тръмп ще гледа на живо Ню Йорк Никс, въвеждат драконовски мерки за сигурност

Тръмп ще гледа на живо Ню Йорк Никс, въвеждат драконовски мерки за сигурност

7 Юни, 2026 18:20 549 5

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  • сан антонио спърс

Тръмп е дългогодишен фен на Никс и потвърди в петък, че ще присъства на мача

Тръмп ще гледа на живо Ню Йорк Никс, въвеждат драконовски мерки за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Баскетболният Ню Йорк Никс предупреди феновете да носят възможно най-малко багаж за третия мач от финала в НБА срещу Сан Антонио Спърс и ги насърчи да пристигнат поне два часа преди началото му, като част от засилените мерки за сигурност, предвид присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп на мача, предаде БТА.

От Никс заявиха днес, че ще бъде въведена строга политика за забрана на чанти и „процедури за проверка в стил TSA“ за феновете, когато влизат в "Медисън Скуеър Гардън".

Тръмп е дългогодишен фен на Никс и потвърди в петък, че ще присъства на първия мач в Ню Йорк от серията за титлата в НБА от 1999 година насам, съобщи агенция AP. Той вече посети редица големи спортни събития през втория си мандат, включително Супербоул през 2025-а, Дейтона 500 и Райдър Къп.

От Ню Йорк Никс информираха още, че в залата няма да има склад за забранени предмети, донесени в арената.


САЩ
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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Ще пазят Рижото ПСЕ от "народната любов"...

    Коментиран от #5

    18:21 07.06.2026

  • 2 хехе

    3 0 Отговор
    публиката да си облекат бронежилетки че не се знае ако стане патаклама колко ще дадат фира

    18:23 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    0 1 Отговор
    Пак добре, че не играе или не прекръсти отбора.

    18:43 07.06.2026

  • 5 Даже двата отбора

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    щели да играят с бронежилетки.

    18:45 07.06.2026

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