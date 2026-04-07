Елизара Янева осигури победата на България над Мароко в „Били Джийн Кинг къп“

7 Април, 2026 17:04 533 0

Националката се наложи с 6:4, 6:1 над Ясмин Кабаж

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България поведе с 2:0 победи срещу Мароко и си гарантира крайния успех още след мачовете на сингъл във втория си двубой от тенис турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Във втората среща на сингъл Елизара Янева се наложи с 6:4, 6:1 над Ясмин Кабаж. Двубоят продължи 82 минути.

По-рано днес Росица Денчева спечели първия мач на сингъл с убедителното 6:1, 6:2 срещу Диае Ел Жарди. В мача на двойки ще играят Денислава Глушкова и Лидия Енчева.

В предишния си двубой България разгроми Република Южна Африка с 3:0 победи в надпреварата, която се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

България е лидер в предварителна група B, където са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. В другата среща от групата Египет победи Република Северна Македония с 3:0.

Отборите са разпределени в две групи по пет, като в група A са съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След изиграването на мачовете всеки срещу всеки, първият отбор от едната група ще се изправи срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.


