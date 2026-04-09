Амбицираният до краен предел Лудогорец посреща Черно море

Лудогорец посреща Черно море в един от коравите сблъсъци на 29-ия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще бъде главен рефер на двубоя на "Хювефарма Арена", който ще се излъчва в ефира на Диема спорт от 18:00 часа.

Разградчани скъсиха разликата с лидера Левски на седем точки, след като "сините" направиха равенство с Добруджа, а "орлите" победиха с 3:0 ЦСКА 1948. Пер-Матиас Хьогмо няма да може да разчита на Педро Нареси, който получи петия си жълт картон срещу ЦСКА 1948 и ще пропусне срещата с "моряците". "Зелените" са в серия от пет поредни победи в първенството.

Черно море от своя страна показва колебливо представяне от началото на годината, като играта на "моряците" е на приливи и отливи. Варненци записаха две поредни загуби от Левски в София и от Славия у дома. Илиан Илиев няма да може да разчита на наказания Влатко Дробаров и контузените Берк Бейхан, Георги Лазаров и Асен Дончев.