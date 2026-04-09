Новини
Спорт »
Бг футбол »
Амбицираният до краен предел Лудогорец посреща Черно море

9 Април, 2026 15:18 700 0

Двубоят е от 18:00 часа

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец посреща Черно море в един от коравите сблъсъци на 29-ия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще бъде главен рефер на двубоя на "Хювефарма Арена", който ще се излъчва в ефира на Диема спорт от 18:00 часа.

Разградчани скъсиха разликата с лидера Левски на седем точки, след като "сините" направиха равенство с Добруджа, а "орлите" победиха с 3:0 ЦСКА 1948. Пер-Матиас Хьогмо няма да може да разчита на Педро Нареси, който получи петия си жълт картон срещу ЦСКА 1948 и ще пропусне срещата с "моряците". "Зелените" са в серия от пет поредни победи в първенството.

Черно море от своя страна показва колебливо представяне от началото на годината, като играта на "моряците" е на приливи и отливи. Варненци записаха две поредни загуби от Левски в София и от Славия у дома. Илиан Илиев няма да може да разчита на наказания Влатко Дробаров и контузените Берк Бейхан, Георги Лазаров и Асен Дончев.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове