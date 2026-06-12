КЕВР ще проведе обществено обсъждане на поскъпването на парното и тока

Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1-ви юли.
Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с малко под 5%.
Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.
Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чиито предложения за скок са орязани от средно 30% до по-малко от 5 на страната за страната.
5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен, за всички останали дружества поскъпването е около или под 5 на сто.
При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на "Електрохолд" и на И Ви Ен, а под 2,5% за клиентите на "Енерго-Про".
Въпреки това предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране.
Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Бачо
06:38 12.06.2026
5 Парното не е "малко"
С толкова се увеличава и подгряването на топла вода, или общо 11% увеличение на сметките за парно и вода, плюс 30% СИ.
Не може при хоризонтална инсталация, с нулево потребление парно да плащаш отоплението на потребителите, които ползват. Не може да ползваш минимално количество топла вода и плащаш като други, които ползват без ограничения.
Изводът е Топлофикация умишлено е водена към фалит, ще Концесионира, тогава масово хората ще се отказват от Услугите на Топлофикация..
06:42 12.06.2026
6 Абонатна станция
Коментиран от #12
06:49 12.06.2026
7 Освен увеличението
Къде е софт да следим в реално време изразходвано количество киловатчасове, съответно да ползваме безплатните киловатчасове лятото. Тази беше идеята да се внедряват "умните електромери".Умните електр. се МАНИПУЛИРАТ контактно и безконтактно, производителите изрично споменават този факт в листовките на уредите. Механичните не се манипулират.
Защо нямаме право сами да си купуваме електромерите, и то механични.
Наляхте във фонд енергийна сигурност 800 милиона лева, от 320 и отново повишавате цена ток.
А хората вече ги е страх да включат една лед крушка и кафе машина да си пуснат.
Депутатите чисто трябва да взимат 2500 лв., за да почустват на гърба си всички решения като мобилни, ток, вода, парно на гърба си.
06:57 12.06.2026
8 Механик
А защо ли всичко това така много ми прилича на 90-те години?
06:59 12.06.2026
9 Артилерист
06:59 12.06.2026
10 Честита такса електромер
Коментиран от #16
07:00 12.06.2026
11 Водата предлагат
Коментиран от #15
07:00 12.06.2026
12 така е
До коментар #6 от "Абонатна станция":А от първи юли цената на водата трябва да падне поне с 30%. Промените на цените на вода и тока веднъж годишно не означават само увеличаване, но и намаляване. Не е възможно повече от 30 години основанието да вдигане на цената на водата да бъде нуждата от инвестиции, каквито пак за повече от 30 години не се правят. За всяка промяна в цените трябва да има икономическа обосновка, защото и двете стоки са от първа необходимост- човекът не може да живее нито без вода, нито без енергия. Кражбите и корупцията и двата сектора са в огромни размери.
07:01 12.06.2026
13 Ако пробутат НАЕМ електромер, с камъни
07:07 12.06.2026
14 Ха ха ха
07:28 12.06.2026
15 Ха ха ха
До коментар #11 от "Водата предлагат":Водата не е тяхна, водата е общонародна собственост. Има страни в които тя е безплатна .Ударихме се от наводнения, изпускаме язовири да не преливат, тези мошеници само за увеличения настояват..
07:34 12.06.2026
16 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #10 от "Честита такса електромер":Ех тия лоши путинофили - вкараха ни в ЕС, после в Шенген и с измама в Еврозоната и за капак Путин лично забрани референдум за еврото:) А по заповед на Медведев дадохме 12 милиарда за американска скрап и 200 милиона годишно за издръжка на украинци в хотели по Черноморието:) По разпореждане на Мария Захарова украинската посланичка укри собственика на незаконния град край Варна:)
07:43 12.06.2026