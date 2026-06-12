КЕВР ще проведе обществено обсъждане на поскъпването на парното и тока

Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1-ви юли.

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с малко под 5%.



Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.



Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чиито предложения за скок са орязани от средно 30% до по-малко от 5 на страната за страната.



5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен, за всички останали дружества поскъпването е около или под 5 на сто.



При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на "Електрохолд" и на И Ви Ен, а под 2,5% за клиентите на "Енерго-Про".



Въпреки това предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране.



Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни.