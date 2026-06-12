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КЕВР ще проведе обществено обсъждане на поскъпването на парното и тока

КЕВР ще проведе обществено обсъждане на поскъпването на парното и тока

12 Юни, 2026 06:01, обновена 12 Юни, 2026 06:05 697 16

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  • обществено обсъждане-
  • ток-
  • вода-
  • цени

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с малко под 5%

КЕВР ще проведе обществено обсъждане на поскъпването на парното и тока - 1
Снимка: КЕВР
БНР БНР

Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1-ви юли.

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с малко под 5%.

Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.

Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чиито предложения за скок са орязани от средно 30% до по-малко от 5 на страната за страната.

5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен, за всички останали дружества поскъпването е около или под 5 на сто.

При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на "Електрохолд" и на И Ви Ен, а под 2,5% за клиентите на "Енерго-Про".

Въпреки това предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бачо

    12 1 Отговор
    Защо бе вашата м.,нали засяхте плодородната земя с фотоволтаици, нали зелената енергия била евтина,а всяка година минимум по два пъти вдигате тока,но пък за сметка на това вече сме в клуба на богатите и ще понесем и това увеличение, после да не забравите есента пак да го вдигнете,че ако няма увеличение, народна ще излезе на протест срещу ниския ток.

    06:38 12.06.2026

  • 5 Парното не е "малко"

    9 0 Отговор
    под 5%, а е 5.50% за София, плюс СИ 30% формулата 2 пъти отменена от ВАС.
    С толкова се увеличава и подгряването на топла вода, или общо 11% увеличение на сметките за парно и вода, плюс 30% СИ.
    Не може при хоризонтална инсталация, с нулево потребление парно да плащаш отоплението на потребителите, които ползват. Не може да ползваш минимално количество топла вода и плащаш като други, които ползват без ограничения.
    Изводът е Топлофикация умишлено е водена към фалит, ще Концесионира, тогава масово хората ще се отказват от Услугите на Топлофикация..

    06:42 12.06.2026

  • 6 Абонатна станция

    9 0 Отговор
    Тази комисия отдавна е заприличала на сайт за възрастни с богато съдържание. Само водата още не са вдигнали, може би заради обилните валежи напоследък.

    Коментиран от #12

    06:49 12.06.2026

  • 7 Освен увеличението

    9 1 Отговор
    11% за топла вода и парно, и сградна 30%, дори да не ползваш парно. Ток 3% за сметки от 200 - 400 лв. месечно зима януари са ЧУДОВИЩНО увеличение 12 юро, това е водата или хлябът за един месец на възрастните хора. Искам да питам къде са отрицителните борсови цени лятото?
    Къде е софт да следим в реално време изразходвано количество киловатчасове, съответно да ползваме безплатните киловатчасове лятото. Тази беше идеята да се внедряват "умните електромери".Умните електр. се МАНИПУЛИРАТ контактно и безконтактно, производителите изрично споменават този факт в листовките на уредите. Механичните не се манипулират.
    Защо нямаме право сами да си купуваме електромерите, и то механични.
    Наляхте във фонд енергийна сигурност 800 милиона лева, от 320 и отново повишавате цена ток.
    А хората вече ги е страх да включат една лед крушка и кафе машина да си пуснат.
    Депутатите чисто трябва да взимат 2500 лв., за да почустват на гърба си всички решения като мобилни, ток, вода, парно на гърба си.

    06:57 12.06.2026

  • 8 Механик

    12 0 Отговор
    Комисии, кръгли маси, потребителски кошници, цени гонещи нови и нови рекорди....и заспало племе, гледащо световното, слушащо чалга и вярващо в "новия месия".
    А защо ли всичко това така много ми прилича на 90-те години?

    06:59 12.06.2026

  • 9 Артилерист

    10 2 Отговор
    Ще осъдят ли бесните пропагандисти, които наложиха приемането на еврото с обещания за намаление на цените и изсипването небесната манна връз нас? Преди еврото имаше стоки за по стотинки и левче, а сега няма нищо за центове, всичко е над евро. Само за протокола питам: къде са атлантическите МОЧАсти, които драскаха да опустошат паметника, а сега, когато става дума за пладнешко ограбване на хората, никакви ги няма. Вероятно се готвят за погроми срещу правителството, което се опитва да озапти цените...

    06:59 12.06.2026

  • 10 Честита такса електромер

    13 5 Отговор
    Честита "промяна" (поредната) на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #16

    07:00 12.06.2026

  • 11 Водата предлагат

    11 0 Отговор
    с 5% да се вдигне, отделно от 15% повишение при ГЕРБ и ДПС 2025. сега 4.17 стотинки кубик, при наличие, че идва под наклон за София. Нашата вода вече е с по-високи цени от някои пустинни държави. Предрекох, зимата ще има протести, неизбежно е.

    Коментиран от #15

    07:00 12.06.2026

  • 12 така е

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абонатна станция":

    А от първи юли цената на водата трябва да падне поне с 30%. Промените на цените на вода и тока веднъж годишно не означават само увеличаване, но и намаляване. Не е възможно повече от 30 години основанието да вдигане на цената на водата да бъде нуждата от инвестиции, каквито пак за повече от 30 години не се правят. За всяка промяна в цените трябва да има икономическа обосновка, защото и двете стоки са от първа необходимост- човекът не може да живее нито без вода, нито без енергия. Кражбите и корупцията и двата сектора са в огромни размери.

    07:01 12.06.2026

  • 13 Ако пробутат НАЕМ електромер, с камъни

    14 0 Отговор
    трябва да ги гоним КЕВР, "Данък триене на зъби". Защото аз искам да си купя електромер и то индукционен, който не се манипулира от служителите на Електрохолд, но не ми разрешават. Тогава искаме изключване от ел. мрежата. Навремето Минчо Спасов и Стела Банкова ни спасиха от Еничарите и "такси електромери и водомери", сега ще чупим електромери, стават все по-нагли и алчни. Не може да ми натрапват непоискана услуга. Така ме отказаха да ползвам мобилен, ползвам абонамент даден ми от чужбина, който ми е по-евтин. Някой знае ли, кой е истинският собственик на Електрохолд?

    07:07 12.06.2026

  • 14 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Откъде накъде ще се крият зад така нареченото обществено обсъждане тези високоплатени хитреци. Никакво повишение на тока.!Спрете с въвеждането в микса на все повече енергия от тях за сметка на тази от АЕЦ.Не ни пробутвайте тези номера с гарантираните годишни увеличения. Соларната енергия тарикатите да си я продават само на пазара или да я изнасят, да ги видя кой ще им я купи. А те изнасят евтин ток от АЕЦ, а зелената я пробутват на простия народ. Искаме обратно изкупуване на ЕРП-тата и съд за царските мошеници които ги продадоха, а някои от тях още ръсят икономически акъл по медиите.

    07:28 12.06.2026

  • 15 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Водата предлагат":

    Водата не е тяхна, водата е общонародна собственост. Има страни в които тя е безплатна .Ударихме се от наводнения, изпускаме язовири да не преливат, тези мошеници само за увеличения настояват..

    07:34 12.06.2026

  • 16 Некъпан джендър евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Честита такса електромер":

    Ех тия лоши путинофили - вкараха ни в ЕС, после в Шенген и с измама в Еврозоната и за капак Путин лично забрани референдум за еврото:) А по заповед на Медведев дадохме 12 милиарда за американска скрап и 200 милиона годишно за издръжка на украинци в хотели по Черноморието:) По разпореждане на Мария Захарова украинската посланичка укри собственика на незаконния град край Варна:)

    07:43 12.06.2026

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