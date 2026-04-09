Кръгът във Втора лига започва с четири любопитни сблъсъци

В четвъртък (9 април) стартира 28-мият кръг в Mr Bit Втора лига с четири интригуващи мача.

От 17:00 часа ще се изиграят две срещи. Черноморец Бургас приема Пирин Благоевград, които са съседи в класирането (шести и седми), докато Севлиево и Спартак Плевен се изправят в директна битка за оцеляване. Новакът в групата е 13-ти с 26 точки и има само една аванс именно пред плевенчани, които са първия отбор под чертата.

Хебар Пазарджик приема последния в класирането Беласица Петрич от 18:30 часа, а час по-късно стартира и двубоят между Фратрия и Локомотив Горна Оряховица. Тимът от покрайнините на Варна е втори с 51 точки и ще търси задължителен успех, защото има само една аванс пред третия Янтра Габрово в битката за промоция в елита.

Програма за мачовете от 28-мият кръг в Mr Bit Втора лига:

Четвъртък, 9-ти април:

17:00 часа | Черноморец Бургас – Пирин Благоевград

17:00 часа | Севлиево – Спартак Плевен

18:30 часа | Хебър Пазарджик – Беласица Петрич

19:30 часа | Фратрия – Локомотив Горна Оряховица

Петър, 10-ти април:

17:00 часа | Спортист Своге - ЦСКА II

17:00 часа | Марек Дупница – Вихрен Сандански

17:00 часа | Лудогорец II – Миньор Перник

Понеделник, 13-ти април:

12:45 часа | Етър Велико Търново – Дунав Русе ► DIEMA SPORT