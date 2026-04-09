Изабелла Шиникова се класира на четвъртфинал в Египет

9 Април, 2026 18:37 464 1

Родната тенисистка се наложи над Никол Гадиен за час и 45 минути

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи Никол Гадиен (Швейцария) с 6:3, 4:6, 6:1. Двубоят продължи час и 45 минути.


Шиникова поведе с 4:1 в първия сет, който без проблем спечели с 6:3. Българката изостана с 1:4 във втората част, успя да изравни при 4:4, но загуби следващите два гейма за 4:6. Шиникова доминира тотално в третия, решителен сет, като спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1.


За място на полуфиналите Шиникова ще играе срещу победителката от мача между седмата поставена Лайма Владсон (Узбекистан) и Катерина Дятлова (Украйна).


По-късно днес българката ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под №1 в схемата, ще се изправят срещу Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).


