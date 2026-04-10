Египетски национал със сериозно наказание за бой със съдия

Вратарят на Ал-Ахли и националния отбор на Египет - Мохамед Ел-Шенави, бе наказан за четири двубоя, след като влезе във физическа саморазправа с рефер. Инцидентът се случи след равенството 1:1 срещу тима на Керамика Клеопатра, съобщиха официално от египетската Професионална лига.

Въпреки че Ел-Шенави прекара срещата във вторник на резервната скамейка, той загуби самообладание в края на мача. Причината за гнева му бе решението на арбитъра да не отсъди дузпа за Ал-Ахли след игра с ръка в наказателното поле по време на добавеното време.

„Наложена е забрана за участие в четири мача и глоба в размер на 50 000 египетски лири (около 942 долара) за нападение над съдията чрез бутане или дърпане“, се казва в официалното съобщение.

Тимът на Ал Ахли в момента заема трето място в класирането с 41 точки, изоставайки на 5 точки от лидера Замалек. Липсата на основния им страж ще затрудни борбата за титлата.

Опитният вратар, който се очаква да бъде титуляр за Египет на предстоящото Световно първенство в Северна Америка, ще остане извън игра чак до последната седмица от плейофите в местното първенство.

Ал-Ахли ще трябва да намери начин да компенсира отсъствието на своя капитан в ключовия етап от сезона, докато Ел-Шенави ще трябва да поддържа форма извън официалните срещи.