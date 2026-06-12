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Йотова изслушва номинираните за членове на ЦИК

Йотова изслушва номинираните за членове на ЦИК

12 Юни, 2026 07:11, обновена 12 Юни, 2026 06:13 563 6

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Кандидатите са петнадесет

Йотова изслушва номинираните за членове на ЦИК - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия.

Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури.

Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президенството.

От 15 членове в ЦИК 7 са за "Прогресивна България", 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ПП-ДБ. От коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в ЦИК, защото смятат, че им сеполага и трето място. ДПС имат двама, "Възраждане" - един кандидат.


България
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    Йотова ЩЕ изслушА номинираните за членове на ЦИК.

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