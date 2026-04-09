Френки де Йонг се завърна на терена: Барселона получава ценен импулс преди решаващи битки

Барселона получи отлични новини в навечерието на ключовите си мачове – холандският полузащитник Френки де Йонг отново тренира пълноценно с отбора. След като в края на февруари получи неприятна травма в десния крак, която го извади от игра за повече от месец,

28-годишният плеймейкър вече е готов да се включи в тренировъчния процес на каталунците, съобщава авторитетното издание „Мундо Депортиво“.

Възстановяването на Де Йонг протече по план, а медицинският щаб на Барса е оптимистично настроен за неговото завръщане на терена. Очаква се холандският национал да бъде на разположение на треньора поне за втората част на предстоящия сблъсък от Ла Лига срещу Еспаньол тази събота. Това ще даде възможност на полузащитника постепенно да навлезе в игрови ритъм и да натрупа ценни минути преди още по-важните срещи.

Голямата цел пред Де Йонг и Барселона е той да бъде напълно готов за реванша срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, който ще се проведе следващия вторник.