Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френки де Йонг се завърна на терена: Барселона получава ценен импулс преди решаващи битки

9 Април, 2026 21:11 663 0

  • френки де йонг-
  • барселона-
  • възстановяване-
  • контузия-
  • шампионска лига-
  • ла лига-
  • еспаньол-
  • атлетико мадрид-
  • футболни новини

Медицинският щаб е оптимистично настроен

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Барселона получи отлични новини в навечерието на ключовите си мачове – холандският полузащитник Френки де Йонг отново тренира пълноценно с отбора. След като в края на февруари получи неприятна травма в десния крак, която го извади от игра за повече от месец,

28-годишният плеймейкър вече е готов да се включи в тренировъчния процес на каталунците, съобщава авторитетното издание „Мундо Депортиво“.

Възстановяването на Де Йонг протече по план, а медицинският щаб на Барса е оптимистично настроен за неговото завръщане на терена. Очаква се холандският национал да бъде на разположение на треньора поне за втората част на предстоящия сблъсък от Ла Лига срещу Еспаньол тази събота. Това ще даде възможност на полузащитника постепенно да навлезе в игрови ритъм и да натрупа ценни минути преди още по-важните срещи.

Голямата цел пред Де Йонг и Барселона е той да бъде напълно готов за реванша срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, който ще се проведе следващия вторник.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове