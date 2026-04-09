Григор Димитров пред сензационно отсъствие от Ролан Гарос след исторически спад в ранглистата

Българският тенис ас Григор Димитров е на прага на ново изпитание – за първи път от 15 години насам участието му в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос изглежда почти невъзможно.
След разочароващата загуба от аржентинеца Томас Мартин Ечевери в Монте Карло, Димитров ще понесе сериозен удар по позициите си в световната ранглиста. В понеделник той ще изпадне от Топ 100 на ATP, като се очаква да се смъкне до около 135-о място – най-ниското му класиране от 14 години насам.
Тревожната новина идва в момент, когато крайният срок за определяне на директните участници в основната схема на Откритото първенство на Франция е на прага. Само тенисистите, намиращи се до 104-о място в световната ранглиста, получават автоматично право на участие.
За съжаление, шансовете на Григор да получи специална покана (уайлд кард) са минимални. Организаторите на Ролан Гарос традиционно разпределят поканите между местни таланти и представители на Австралия, Великобритания и САЩ, съгласно споразумения с другите турнири от Големия шлем. Дори двукратният финалист Доминик Тийм не получи изключение, а бившият шампион Стан Вавринка вероятно ще бъде предпочетен заради последния си сезон в тура.
