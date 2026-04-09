Григор Димитров пред сензационно отсъствие от Ролан Гарос след исторически спад в ранглистата

9 Април, 2026 22:53 1 083 4

Българският тенисист се очаква да се смъкне до около 135-о място

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис ас Григор Димитров е на прага на ново изпитание – за първи път от 15 години насам участието му в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос изглежда почти невъзможно.

След разочароващата загуба от аржентинеца Томас Мартин Ечевери в Монте Карло, Димитров ще понесе сериозен удар по позициите си в световната ранглиста. В понеделник той ще изпадне от Топ 100 на ATP, като се очаква да се смъкне до около 135-о място – най-ниското му класиране от 14 години насам.

Тревожната новина идва в момент, когато крайният срок за определяне на директните участници в основната схема на Откритото първенство на Франция е на прага. Само тенисистите, намиращи се до 104-о място в световната ранглиста, получават автоматично право на участие.

За съжаление, шансовете на Григор да получи специална покана (уайлд кард) са минимални. Организаторите на Ролан Гарос традиционно разпределят поканите между местни таланти и представители на Австралия, Великобритания и САЩ, съгласно споразумения с другите турнири от Големия шлем. Дори двукратният финалист Доминик Тийм не получи изключение, а бившият шампион Стан Вавринка вероятно ще бъде предпочетен заради последния си сезон в тура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    23:16 09.04.2026

  • 2 шаа

    8 1 Отговор
    не разбрах, къде е сензацията?!?

    23:39 09.04.2026

  • 3 WRC шафьор

    4 0 Отговор
    категорично най-големия палячо в тениса!

    00:51 10.04.2026

  • 4 БатКоче

    1 0 Отговор
    Ами къв е проблема да мине през пресявките,ако има още тенис в него?Даже ми се струва по справедливо!

    01:46 10.04.2026

