Григор Димитров и Циципас с интересно приключение в Монте Карло (СНИМКА)

Стефанос Циципас и Григор Димитров показаха, че приятелството им извън корта е по-силно от всяко поражение. Въпреки че и двамата отпаднаха рано на Мастърса в Монте Карло, балканските звезди привлякоха вниманието с необичайна среднощна разходка из Княжеството – сгушени на малък скутер.

Причината за интересното, макар и принудително пътуване, е фактът, че Циципас е с отнета книжка за една година. Гъркът загуби правото си да шофира, след като бе заловен да лети с 210 км/ч със своя „Lotus“. Така бившият номер 3 в света трябваше да повози Григор по този интересен начин. Григор, който е известен ценител на суперавтомобилите, този път се съгласи да смени мощните двигатели със скромно моторче в името на своя приятел.

Циципас сподели кадър от тяхното приключение в социалните мрежи, озаглавявайки го с култовата фраза от „Бързи и яростни“ – „My ride or die“ . Наскоро гръцкият тенисист призна, че именно Димитров е човекът, който му е помогнал най-много в тежките моменти и борбата с менталното здраве, което обяснява силната връзка между двамата топ играчи.