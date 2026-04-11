Григор Димитров и Циципас с интересно приключение в Монте Карло (СНИМКА)

Григор Димитров и Циципас с интересно приключение в Монте Карло (СНИМКА)

11 Април, 2026 15:01 528 3

Причината за интересното, макар и принудително пътуване, е фактът, че Циципас е с отнета книжка за една година

Григор Димитров и Циципас с интересно приключение в Монте Карло (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас и Григор Димитров показаха, че приятелството им извън корта е по-силно от всяко поражение. Въпреки че и двамата отпаднаха рано на Мастърса в Монте Карло, балканските звезди привлякоха вниманието с необичайна среднощна разходка из Княжеството – сгушени на малък скутер.

Причината за интересното, макар и принудително пътуване, е фактът, че Циципас е с отнета книжка за една година. Гъркът загуби правото си да шофира, след като бе заловен да лети с 210 км/ч със своя „Lotus“. Така бившият номер 3 в света трябваше да повози Григор по този интересен начин. Григор, който е известен ценител на суперавтомобилите, този път се съгласи да смени мощните двигатели със скромно моторче в името на своя приятел.

Циципас сподели кадър от тяхното приключение в социалните мрежи, озаглавявайки го с култовата фраза от „Бързи и яростни“ – „My ride or die“ . Наскоро гръцкият тенисист призна, че именно Димитров е човекът, който му е помогнал най-много в тежките моменти и борбата с менталното здраве, което обяснява силната връзка между двамата топ играчи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Излязъл му е шкембето из под тениската.

    15:06 11.04.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    15:06 11.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    1 1 Отговор
    Бегайте от такова "приятелство". Да не ви боли заgника после.😂

    15:08 11.04.2026

