Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алваро Арбелоа: Реал Мадрид започва битката с Байерн още срещу Жирона

Алваро Арбелоа: Реал Мадрид започва битката с Байерн още срещу Жирона

9 Април, 2026 22:19 652 0

  • реал мадрид -
  • треньорът-
  • алваро арбелоа-
  • реванша -
  • байерн мюнхен -
  • жирона -
  • ла лига

„Не сме в позиция да правим промени", сподели наставникът

Алваро Арбелоа: Реал Мадрид започва битката с Байерн още срещу Жирона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се изправя пред ключов момент в сезона си, а треньорът Алваро Арбелоа е категоричен – подготовката за реванша с Байерн Мюнхен стартира още с предстоящия сблъсък срещу Жирона в Ла Лига. Въпреки поражението с 1:2 на „Сантяго Бернабеу“, мадридчани не губят надежда за обрат на „Алианц Арена“, но преди това вниманието им е изцяло насочено към следващия шампионатен двубой.

„В момента, в който съдията даде последния сигнал, мислите ни вече са насочени към реванша в Мюнхен. Вярваме, че можем да постигнем нещо голямо там, но първо трябва да се съсредоточим върху Жирона. Винаги напомням на играчите, че битката в сряда започва още утре“, сподели Арбелоа пред медиите.

Наставникът на „белия балет“ подчерта, че няма да си позволи експерименти или почивка за ключовите футболисти, тъй като всяка точка в Ла Лига е от значение.

„Не сме в позиция да правим промени. Имаме достатъчно време за възстановяване – четири дни между мачовете – и очаквам всеки да даде максимума си. Единствената ни цел е да изиграем силен мач“, категоричен бе испанецът.

Арбелоа също така застана зад Винисиус Жуниор, който бе освиркан от част от феновете след загубата от Байерн.

"Всички знаят какво означава Вини за мен и за клуба. Реал Мадрид винаги е бил подложен на огромни очаквания, а реакциите на публиката са част от това. За мен това е напълно нормално“, коментира треньорът.

Очаква се Джуд Белингам и Едер Милитао, които се появиха като резерви срещу Байерн, да започнат като титуляри срещу Жирона, докато Ферлан Менди вероятно ще остане на пейката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове