Алваро Арбелоа: Реал Мадрид започва битката с Байерн още срещу Жирона

Реал Мадрид се изправя пред ключов момент в сезона си, а треньорът Алваро Арбелоа е категоричен – подготовката за реванша с Байерн Мюнхен стартира още с предстоящия сблъсък срещу Жирона в Ла Лига. Въпреки поражението с 1:2 на „Сантяго Бернабеу“, мадридчани не губят надежда за обрат на „Алианц Арена“, но преди това вниманието им е изцяло насочено към следващия шампионатен двубой.

„В момента, в който съдията даде последния сигнал, мислите ни вече са насочени към реванша в Мюнхен. Вярваме, че можем да постигнем нещо голямо там, но първо трябва да се съсредоточим върху Жирона. Винаги напомням на играчите, че битката в сряда започва още утре“, сподели Арбелоа пред медиите.

Наставникът на „белия балет“ подчерта, че няма да си позволи експерименти или почивка за ключовите футболисти, тъй като всяка точка в Ла Лига е от значение.

„Не сме в позиция да правим промени. Имаме достатъчно време за възстановяване – четири дни между мачовете – и очаквам всеки да даде максимума си. Единствената ни цел е да изиграем силен мач“, категоричен бе испанецът.

Арбелоа също така застана зад Винисиус Жуниор, който бе освиркан от част от феновете след загубата от Байерн.

"Всички знаят какво означава Вини за мен и за клуба. Реал Мадрид винаги е бил подложен на огромни очаквания, а реакциите на публиката са част от това. За мен това е напълно нормално“, коментира треньорът.

Очаква се Джуд Белингам и Едер Милитао, които се появиха като резерви срещу Байерн, да започнат като титуляри срещу Жирона, докато Ферлан Менди вероятно ще остане на пейката.