Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид излиза за задължителни три точки в Ла Лига

10 Април, 2026 08:28 562 0

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • жирона-
  • ла лига

Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще посрещне Жирона в мач от 31-вия кръг на испанската Ла Лига на 10 април 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата е от особено важно значение в битката за титлата и домакините ще търсят задължителни три точки, ако не искат окончателно да вдигнат бялото знаме.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 69 точки след изиграни 30 мача, като "белите" имат впечатляващо голово съотношение от 64 вкарани и 28 допуснати гола. Поражението от Майорка (1:2) в миналия кръг обаче остави мадридчани на цели 7 точки зад лидера Барселона, така че те вече нямат право на грешка. В противен случай битката за титлата може да бъде решена до голяма степен още отсега.

От друга страна, Жирона се намира на 12-та позиция с 37 точки от същия брой изиграни срещи, с 32 отбелязани и 44 допуснати гола. Каталунците не са застрашени от изпадане, а и нямат сериозни шансове за място в Европа, така че до голяма степен доиграват сезона. Това обаче не означава, че те няма да играят с желание на "Бернабеу", като ще направят всичко възможно да объркат сметките на именития си съперник.

Реал Мадрид преминава през трудна серия с две последователни загуби - от Байерн (Мюнхен) с 1:2 в Шампионската лига (на 07.04.2026) и от Майорка със същия резултат в Ла Лига (на 04.04.2026). Преди това "белите" записаха три поредни победи - срещу Атлетико Мадрид с 3:2 (на 22.03.2026), Манчестър Сити с 2:1 (на 17.03.2026) и Елче с 4:1 (на 14.03.2026).

Жирона, от своя страна, постигна важна победа в последния си мач срещу Виляреал с 1:0 (на 06.04.2026), но преди това загуби от Осасуна с 0:1 (на 21.03.2026). Каталунците имат смесени резултати в последните си пет мача, включително победа срещу Атлетик Билбао с 3:0 (на 14.03.2026), равенство с Леванте 1:1 (на 07.03.2026) и загуба от Селта с 1:2 (на 01.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има значително предимство с три победи и едно равенство. Последната среща между тях завърши 1:1 на 30 ноември 2025 г. в Жирона. Преди това, на 23 февруари 2025 г., Реал Мадрид победи с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу". В по-ранните срещи "белите" демонстрираха превъзходство с убедителни победи - 3:0 в Жирона (на 07.12.2024), 4:0 в Мадрид (на 10.02.2024) и 3:0 отново в Жирона (на 30.09.2023). Историята показва, че Реал Мадрид традиционно доминира в двубоите с каталунския тим.

Алваро Арбелоа не може да използва в този мач контузените Родриго и Тибо Куртоа, а Браим Диас, Джуд Белингам и Ферлан Менди остават под въпрос до последно. Франко Мастантуоно пък е наказан заради натрупани жълти картони.

В Жирона ситуацията не е много по-добра. Трайно контузени са Дони ван де Беек, Порту и Хуан Карлос. Под въпрос за мача пък са Дейли Блинд, Арнау Мартинес и Владислав Ванат.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове