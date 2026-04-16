Ал Насър продължава победния си марш в Саудитска Арабия, Роналдо с ключова роля, но без гол

Ал Насър надделя с минималното 1:0 над Ал Етифак в среща от 29-ия кръг на Саудитската Професионална Лига. Макар Кристиано Роналдо да не успя да се разпише, неговото присъствие и активност на терена отново се оказаха решаващи за поредния успех на тима.

С този триумф, възпитаниците на Жорже Жезус записаха впечатляваща 17-а поредна победа и затвърдиха лидерската си позиция в шампионата, увеличавайки преднината си на осем точки пред основния си съперник Ал Хилал, който все още има да изиграе своя мач от кръга. До края на сезона остават само пет двубоя, а мечтата за титлата изглежда все по-реална за "жълтите".

Стадионът в Рияд бе изпълнен до краен предел – над 26 000 запалянковци създадоха истинска футболна феерия, подкрепяйки бурно своите любимци. Двубоят предложи динамика и множество голови положения, като двата отбора отправиха общо 27 удара към вратите, девет от които попаднаха в очертанията.

Единственият гол в срещата падна в 31-ата минута, когато Роналдо нанесе мощен удар от границата на наказателното поле. Вратарят на гостите Марек Родак успя да избие топката, но тя попадна в краката на Кингсли Коман, който не се поколеба и реализира победното попадение.

След почивката португалската мегазвезда бе близо до това да увеличи головата си сметка, след като премина през защитата на Ал Етифак с впечатляващ индивидуален рейд, но ударът му мина над напречната греда.

В края на срещата Роналдо бе заменен от Абдулах Ал Хамдан, а малко по-късно гостите останаха с човек по-малко след директен червен картон за Джак Хендри – момент, който окончателно наклони везните в полза на домакините.

Следващото предизвикателство пред Ал Насър и Роналдо е четвъртфиналният сблъсък от Азиатската Шампионска лига срещу Ал Уасл, който ще се проведе на 19 април.