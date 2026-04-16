Кристиано Роналдо повърнал в съблекалнята след победата на Ал-Насър

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо демонстрира пословичната си отдаденост, след като изигра почти целия мач срещу Ал-Итифак (2:0) от 29-ия кръг на саудитското първенство, въпреки че се е чувствал изключително зле. Португалският нападател остана на терена цели 89 минути, преди да бъде заменен, а след края на срещата старши треньорът на тима Жорже Жезус разкри неприятни подробности за състоянието на своя сънародник.

„Той имаше стомашни проблеми на полувремето, но настояваше да играе. След като се върна в съблекалнята след мача, повърна“, сподели Жезуш пред вестник Record.

Въпреки здравословния дискомфорт, 41-годишният Роналдо е отказал да напусне по-рано, подпомагайки своя отбор в битката за ценните три точки. С този успех Ал-Насър уверено води в класирането със 76 точки, доближавайки се до титлата в Саудитска Арабия.