Кристиано Роналдо повърнал в съблекалнята след победата на Ал-Насър

16 Април, 2026 15:15 604 3

Португалският нападател остана на терена цели 89 минути, преди да бъде заменен, а след края на срещата старши треньорът на тима Жорже Жезус разкри неприятни подробности за състоянието на своя сънародник

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо демонстрира пословичната си отдаденост, след като изигра почти целия мач срещу Ал-Итифак (2:0) от 29-ия кръг на саудитското първенство, въпреки че се е чувствал изключително зле. Португалският нападател остана на терена цели 89 минути, преди да бъде заменен, а след края на срещата старши треньорът на тима Жорже Жезус разкри неприятни подробности за състоянието на своя сънародник.

„Той имаше стомашни проблеми на полувремето, но настояваше да играе. След като се върна в съблекалнята след мача, повърна“, сподели Жезуш пред вестник Record.

Въпреки здравословния дискомфорт, 41-годишният Роналдо е отказал да напусне по-рано, подпомагайки своя отбор в битката за ценните три точки. С този успех Ал-Насър уверено води в класирането със 76 точки, доближавайки се до титлата в Саудитска Арабия.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво

    1 1 Отговор
    Да не е бременен тоя гьотверен

    Коментиран от #2

    15:17 16.04.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "лама Иво":

    Хайде, хайде, виж в тубата колко клипчета има как Лео Меси повръща директно по игрището! Дори присъствах на контрола на Аржентина с с Румъния в Румъния и бълхата се издрайфа директно на игрището!

    15:39 16.04.2026

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор
    Е колко семи е погълнал преди това

    15:47 16.04.2026

