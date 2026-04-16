Ива Иванова напред в Монастир

16 Април, 2026 13:03 586 3

Българката победи Мари Виле

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 в схемата българка победи Мари Виле (Франция) с 2:6, 6:3, 6:2 за близо два часа игра. Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше и без проблеми стигна до крайния успех. Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Виола Бедини, "щастлива-губеща" от квалификациите.


Друга българка - Йоана Константинова загуби на старта с 2:6, 6:1, 2:6 от италианката Денизе Валенте за час и 58 игра. Константинова ще играе и на двойки заедно с Ада Кумрю (Турция), а двете са поставени под номер 4 в схемата.


  • 1 Боже Боже

    2 1 Отговор
    Толкова млада, а е влязла в Манастир ...

    Коментиран от #2

    13:05 16.04.2026

  • 2 Папа Лъв XIV официлиано

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боже Боже":

    Дърти кошници,на никой не му трябват.

    13:06 16.04.2026

  • 3 газов инжекцион

    3 1 Отговор
    Нека да се развиват и да побеждават нашите момичета,желая им нови успехи!

    13:17 16.04.2026

