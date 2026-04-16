Ива Иванова напред в Монастир

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 в схемата българка победи Мари Виле (Франция) с 2:6, 6:3, 6:2 за близо два часа игра. Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше и без проблеми стигна до крайния успех. Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Виола Бедини, "щастлива-губеща" от квалификациите.



Друга българка - Йоана Константинова загуби на старта с 2:6, 6:1, 2:6 от италианката Денизе Валенте за час и 58 игра. Константинова ще играе и на двойки заедно с Ада Кумрю (Турция), а двете са поставени под номер 4 в схемата.