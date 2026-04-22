Григор Димитров излиза в удобен час за първия си мач в Мадрид

22 Април, 2026 22:29 957 5

Първата ни ракета ще започне участието си в четвъртък, 23 април, като двубоят му срещу парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо е трети в програмата на централния корт „Маноло Сантана“

Павел Ковачев

Вече е ясен началният час за първия мач на най-добрия български тенисист Григор Димитров на „Мастърс“ турнира в Мадрид. Първата ни ракета ще започне участието си в четвъртък, 23 април, като двубоят му срещу парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо е трети в програмата на централния корт „Маноло Сантана“. Това означава, че срещата ще стартира около 15:00 часа българско време.

Преди двубоя на българина на същия корт трябва да се изиграят два мача. Програмата започва в 12:00 часа със сблъсъка при дамите между Анна Бондар и Елина Свитолина, последван от срещата на мъжете Жауме Мунар – Александър Шевченко. Едва след техния край на корта ще излязат Димитров и 96-ият в света Вайехо.

Българинът, който има сериозен опит в Мадрид и е достигал до четвъртфиналите в турнира, се изправя срещу амбициозния парагваец в първи сблъсък помежду им. 21-годишният Вайехо е бивш номер 1 при юношите и се намира в отлична форма, след като записа две победи в квалификациите, за да стигне до основната схема. Феновете ще могат да проследят двубоя в реално време, докато Григор се бори да защити позициите си в световната ранглиста.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Значии...

    5 1 Отговор
    Ще му е удобно да го натепат!

    22:36 22.04.2026

  • 2 Перо

    5 1 Отговор
    На кой му дреме за тоя каун?

    22:45 22.04.2026

  • 3 Торбалан

    4 1 Отговор
    В също така удобен час ще се прибере

    22:57 22.04.2026

  • 4 мдаааа

    4 0 Отговор
    Обичам да чета "български" коментари..

    00:07 23.04.2026

  • 5 Божеее , Боже

    0 2 Отговор
    Руснята коментира

    00:10 23.04.2026

