Манчестър Сити насочва поглед към млада звезда на Фейенорд за подсилване на защитата

16 Април, 2026 15:02 396 0

"Гражданите" са набелязали Дживайро Рийд

Манчестър Сити насочва поглед към млада звезда на Фейенорд за подсилване на защитата
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В търсене на свежи попълнения за десния фланг на защитата, Манчестър Сити проявява сериозен интерес към изгряващия талант на Фейенорд – Дживайро Рийд. Според информация, разпространена от Sky Sports, английският шампион планира да следи изкъсо развитието на 19-годишния нидерландски национал през летния трансферен прозорец.

Въпреки че мениджърът Пеп Гуардиола разполага с няколко опции на тази позиция, включително и с впечатляващите изяви на преквалифицирания полузащитник Матеус Нунеш, „гражданите“ не спират да търсят дългосрочно решение за десния бек. Преди време клубът бе близо до привличането на Тино Ливраменто и Уесли, но преговорите така и не се увенчаха с успех.

Дживайро Рийд, който в момента се възстановява от травма, се очаква да се завърне на терена в рамките на няколко седмици. Младият защитник вече е попаднал в полезрението не само на Манчестър Сити, но и на европейски грандове като Байерн Мюнхен, както и на други клубове от английската Висша лига. Неговият потенциал и динамична игра го превръщат в един от най-желаните млади футболисти на Стария континент.

Освен подсилване на защитната линия, „небесносините“ активно проучват възможности за привличане на нови халфове през лятото. Очаква се и сериозно раздвижване по отношение на изходящите трансфери, като някои от настоящите играчи на Манчестър Сити може да потърсят нови предизвикателства.


