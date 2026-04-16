Манчестър Сити потвърди напускането на капитана

16 Април, 2026 21:59

Английският футболен клуб Манчестър Сити потвърди напускането на капитана Бернардо Силва в края на сезона.

31-годишният португалец ще сложи край на деветгодишния си престой в синята половина на Манчестър, в който спечели 19 трофея. Сред успехите на Силва с „гражданите“ са шест титли от Висшата лига, една Шампионска лига, два трофея от ФА Къп и пет от Купата на лигата.

В този период плеймейкърът записа 451 участия с екипа на Сити, в които отбеляза 76 гола и даде 77 асистенции. През настоящия сезон Бернардо Силва влезе в топ 10 на вечната класация за изиграни мачове за Манчестър Сити.

„Когато пристигнах преди 9 години, следвах мечта, която имах от малко дете - да успея в живота и да постигна велики неща. Този град и клуб ми дадоха много повече от това, за което се надявах. Това, което спечелихме и постигнахме заедно е наследство, което ще ценя завинаги“, написа Бернардо Силва в профила си в Инстаграм.

„След няколко месеца ще бъде време да кажа „довиждане“ на града, където не само спечелихме толкова много като футболен клуб, но и където сключих брак и започнах семейството си“, добави португалецът.

„Към клуба, Пеп (Гуардиола), щаба и всичките ми съотборници през тези 9 години, благодаря за всичките спомени и че ми позволихте да бъда част от това за толкова дълго. Атмосферата, която създавахме всеки ден на тренировъчното игрище, ме караше да се чувствам у дома си и като част от голямо семейство. Нека заедно се насладим на тези последни седмици и да се борим за това, което този сезон все още ни предлага“, каза още той.

В оставащите мачове до края на сезона, Силва ще се опита да помогне на Манчестър Сити да спечели още два трофея - във Висшата лига тимът изостава на 6 точки от лидера Арсенал, но с мач по-малко, а в Купата на страната ще играе полуфинал срещу Саутхямптън.


