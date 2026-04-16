Трагедия! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор

Съдия беше убит на мач от аматьорска лига в Еквадор, пише Diario do Estado. По време на футболна среща в провинция Ел Оро няколко въоръжени мъже нахлули на трибуните на стадион „Лос Аламос“ и застреляли 48-годишния съдия Хавиер Ортега, който гледал мача като зрител. Ортега починал на място, въпреки оказаната му медицинска помощ. След инцидента двубоят бил прекратен.

Отбелязва се, че мотивът за нападението срещу Ортега остава неизвестен към този момент. Местната полиция разследва различни теории, включително личен конфликт и съдийски решения по време на мачове. Разследването анализира записи от камери за видеонаблюдение, инсталирани близо до стадиона, и издирва ключови свидетели.