Трагедия! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор

Трагедия! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор

16 Април, 2026 20:29 449 4

Ортега починал на място, въпреки оказаната му медицинска помощ

Трагедия! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдия беше убит на мач от аматьорска лига в Еквадор, пише Diario do Estado. По време на футболна среща в провинция Ел Оро няколко въоръжени мъже нахлули на трибуните на стадион „Лос Аламос“ и застреляли 48-годишния съдия Хавиер Ортега, който гледал мача като зрител. Ортега починал на място, въпреки оказаната му медицинска помощ. След инцидента двубоят бил прекратен.

Отбелязва се, че мотивът за нападението срещу Ортега остава неизвестен към този момент. Местната полиция разследва различни теории, включително личен конфликт и съдийски решения по време на мачове. Разследването анализира записи от камери за видеонаблюдение, инсталирани близо до стадиона, и издирва ключови свидетели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е отсъдил

    3 0 Отговор
    правилно и затова така...

    20:34 16.04.2026

  • 2 Разбирач

    1 0 Отговор
    Трагедия...Трябва да разгледат обаче наистина всичките му отсъждания. Някой съдии си го търсят. Като оня словенец в Германия вчера

    Коментиран от #4

    20:36 16.04.2026

  • 3 никой не му е виновен

    0 0 Отговор
    да е мислил като е вземал парите… да се радва френското петле от мача барселона-атлетико че е още жив!

    20:46 16.04.2026

  • 4 словенеца беше цвете пред франсето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    от онази вечер в барселона…

    20:48 16.04.2026

