Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Меси си купува испански отбор

16 Април, 2026 22:28 966 0

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси е на път да стане едноличен собственик на испанския Корнеия, съобщава авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо. Към момента не се разкрива каква ще бъде стойността на сделката.

Голмайстор №1 в историята на Барселона ще придобие мажоритарен дял от акциите на третодивизионния клуб. Тимът е базиран в Каталуня, като аржентинецът възнамерява да инвестира в развитието му чрез нова дългосрочна стратегия.

Припомняме, че през февруари Кристиано Роналдо предприе подобен ход, инвестирайки във Алмерия, който се състезава във второто ниво на испанския футбол и има сериозни шансове за промоция в Ла Лига. Португалецът закупи 25% от акциите на клуба. В момента тимът заема третата позиция с 61 точки – колкото има и вторият Депортиво, докато лидер е Сантандер с 65 пункта.


