ЦСКА ще спори за голмайстор с турски и чешки грандове

16 Април, 2026 21:30 537 0

"Червените" ще имат много сериозна конкуренция за футболиста от ДР Конго

Павел Ковачев

ЦСКА проявява интерес към нападателя на Ягелония Бялисток Афимико Палулу, съобщава transferfeed. 27-годишният футболист има договор до края на сезона. Настоящият му клуб се опитва да го убеди да подпише нов.

"Червените" обаче ще имат много сериозна конкуренция за футболиста от ДР Конго. Той попада в трансферните планове още на Бешикташ и Спарта Прага.

През този сезон Палулу има 17 гола и шест асистенции в 41 мача във всички турнири.

Афимико Палулу играе за Ягелония от лятото на 2023 година, когато е привлечен от Гройтер Фюрт. Той е бил част още от Базел и Ксамакс.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

