ЦСКА ще спори за голмайстор с турски и чешки грандове

ЦСКА проявява интерес към нападателя на Ягелония Бялисток Афимико Палулу, съобщава transferfeed. 27-годишният футболист има договор до края на сезона. Настоящият му клуб се опитва да го убеди да подпише нов.
"Червените" обаче ще имат много сериозна конкуренция за футболиста от ДР Конго. Той попада в трансферните планове още на Бешикташ и Спарта Прага.
През този сезон Палулу има 17 гола и шест асистенции в 41 мача във всички турнири.
Афимико Палулу играе за Ягелония от лятото на 2023 година, когато е привлечен от Гройтер Фюрт. Той е бил част още от Базел и Ксамакс.
🚨 Beşiktaş, CSKA Sofia, and possibly Sparta Praga are interested in Jagiellonia Białystok striker Afimico Pululu, with a transfer considered very possible.https://t.co/2NlkOwiKif#Ekstraklasa #FortunaLiga— TransferFeed (@transferfeedcom) April 16, 2026
