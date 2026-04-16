Септември и Спартак Варна не се победиха

Септември (София) и Спартак (Варна) завършиха 0:0 в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига.

Първата опасност дойде в 3-ата минута. Борис Иванов центрира отляво, футболист на Септември не успя да изчисти и така топката попадна в краката на Чунчуков. Централният нападател стреля от малък ъгъл, но Янко Георгиев внимаваше и изби.

Спартак продължи да бъде по-активният тим в началните минути и се опитваше да организира повече атаки от своя опонент. В 17-ата минута Георг Стояновски опита акробатично да завърши центриране отдясно със задна ножица. Топката обаче премина покрай вратата и излезе в аут. 5 минути по-късно Тайлсон стреля мощно от разстояние, но Георгиев улови.

В 25-ата минута дойде и първата възможност пред Септември. Домакините получиха правото да изпълнят пряк свободен удар от удобна позиция, след като Галин Иванов бе фаулиран от Ангел Грънчов. С изпълнението се нагърби Бертран Фурие, но той не успя да намери очертанията на вратата.

Постепенно Септември се завърна в мача и също започна да поглежда към вратата на гостите. В 29-ата минута Галин Иванов се размина с топката и не успя да засече от чиста позиция. Малко след това отново той шутира от дистанция, но право в ръцете на Педро Виктор.

В 40-ата минута дойде и най-чистата ситуация за домакините. Бърза атака, която тръгна от Абу завърши с меко центриране на Матео Стаматов отляво към далечната греда. Там Кубрат Йонашчъ засече с глава, но не успя да вкара от близко разстояние в почти опразнената врата.

Второто полувреме започна с прекрасна ситуация за Септември. Фурие успя да овладее топката след центриране по земя, обърна се и стреля. Педро Виктор изби, но след това Стефан Стоянович не успя да направи добавка от близка дистанция.

В 53-ата минута Тайлсон стреля опасно от дистанция. За негово нещастие обаче топката профуча над напречната греда. Постепенно Спартак отново оказа натиск и започна да атакува все по-сериозно своя противник. До гол обаче така и не се стигна.

В 88-ата минута домакините бяха много близо до трите точки. Мартин Христов стреля много опасно от около точката за изпълнение на дузпа, но Педро Виктор показа рефлекс и изби в корнер.

Стартови състави:

Септември: 21.Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 26. Валантайн Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 25. Валон Хамдиджи, 18. Айуб Абу, 10. Стефан Стоянович, 9. Бертранд Фурие;

Спартак: 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Лопеш, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Христов, 90. Георг Стояновски.